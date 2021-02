Con clases abiertas, Juntos por el Cambio pide la vuelta a las aulas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es una iniciativa nacional que tendrá su réplica este martes en la provincia. Se harán clases abiertas en diferentes ciudades. En esta capital será desde las 18 frente al Ministerio de Educación. "Es imprescindible el retorno a la presencialidad", plantearon los dirigentes.

Concejales, diputados provinciales, referentes de Juntos por el Cambio pero también padres y madres de alumnos que concurren a escuelas de diferentes localidades santafesinas reclamaron por el retorno de la presencialidad a las aulas. Lo hicieron a través de una conferencia de prensa en la que se anunció un cronograma de actividades que se realizarán este martes en todo el territorio provincial con aulas abiertas para visibilizar el tema. En rigor, la iniciativa es de índole nacional y tendrá su réplica en Santa Fe.

En diálogo con los medios, los dirigentes plantearon su preocupación por "la falta de protocolos claros y por la ausencia de coordinación del transporte público de pasajeros para acompañar el proceso de vuelta a clases". Como se sabe, el desplazamiento tanto de alumnos como de docentes y asistentes escolares es uno de los aspectos que más preocupa a la hora de garantizar todos los cuidados sanitarios recomendados.

La agenda

La actividad que planifica Juntos por el Cambio es similar a otras que ya se han realizado durante los últimos meses. Se denominará "Juntos por la Educación", y se extenderá de 9 a 18.

El planteo de este sector político se sustenta en que "los estudiantes son los más conscientes de la necesidad de no perder más tiempo y de la importancia que tiene el hecho de regresar a las aulas con las medidas de prevención adecuadas".

En cuanto al esquema que se prevé para esta ocasión, los dirigentes anunciaron una sucesión de "clases abiertas" que se llevarán a cabo de manera simultánea. En tal sentido, anunciaron que a las 18 de este 9 de febrero, la actividad se concentrará frente al Ministerio de Educación, en el caso de la ciudad de Santa Fe. En Rosario, en tanto, el lugar de convocatoria será el Monumento a la Bandera. En Reconquista, será en la Plaza Central; en San Jorge, en la Plaza San Martín; en Firmat, en el parque "12 de Octubre"; en San Lorenzo, en plaza General San Martín; en Rafaela, en Plaza Pizzurno; en Casila, en la Plaza de los Mástiles; y en San Justo, en la explanada de la Escuela Normal.

"Imprescindible"

Para fundamentar el planteo, Mario Barletta, ex embajador y ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, consideró que "es imprescindible el retorno a la presencialidad". El dirigente fundamentó su aseveración al advertir que "menos del cincuenta por ciento de los alumnos tuvieron realmente acceso a las clases virtuales". Ello, insistió, plantea "una gran desigualdad entre quienes tienen conectividad y quienes no la tienen". "El aprendizaje a través de la virtualidad – sostuvo - es una cosa, pero hay otros aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando reclamamos la presencialidad. No pedimos el retorno a clases sólo para que se aprenda de manera presencial; lo pedimos porque la escuela es también un lugar de contención, en una sociedad extremadamente compleja. La escuela – amplió – es un lugar de integración humana que muchas veces, permite visibilizar situaciones asociadas al maltrato, a la violencia y a los abusos", enfatizó.

Paritarias

El Ministerio de Trabajo de la provincia convocó para el próximo miércoles a los gremios del sector salud para iniciar la negociación salarial, en el marco de la discusión paritaria. Los médicos y profesionales de la salud estaban expectantes del llamado, puesto que ya se mantuvieron reuniones con gremios docentes y estatales, y nada se sabía sobre los sindicatos de la salud. También el miércoles se reunirán los intendentes para elegir a los delegados que representarán a la patronal en las paritarias de los trabajadores municipales, que todavía no tiene fecha de iniciación.