Silva habló con el Morro antes de su muerte Facundo Silva : "Me siento culpable por no haberte dado una mano"

Facundo Silva, delantero con pasado en Godoy Cruz y actualidad en Olimpo de Bahía Blanco, realizó un sentido posteo dedicado a Santiago García en redes sociales, horas después de conocerse la noticia del fallecimiento del futbolista uruguayo. Ambos compartieron equipo en el Tomba y formaron una relación de amistad, siendo Silva una de las personas con las que el Morro tuvo sus últimas conversaciones antes de morir.

"¿Por qué no me diste una señal así me daba cuenta? Hablamos hace dos días por videollamada y estabas bárbaro como siempre. Me siento hasta culpable de no poder darte una mano, pero es que siempre estabas bien y nadie te ganaba, eras como un superhéroe que no hablabas de los problemas. Cuando te preguntaba decías: 'Estamos bien, perro'", escribió en su cuenta privada de Instagram.

Despidiéndose del Morro, Silva expresó: "Hermano del alma, dejé pasar unas horas porque me rompiste el alma, todavía estoy esperando que me llame alguien y me diga que es mentira... ¿Por qué, hermano?". Y continuó: "Me rompiste el corazón hermano, pero prefiero recordarte con todo lo que vivimos, que fue muchísimo: bailando, cantando, sonriendo...".

"Me hiciste pensar hoy, ¿habrá sido por el fútbol? Son todos una mierda en este ambiente, nadie valora nada y lo que menos les importa es la persona. ¿Por qué hiciste eso, hermano?", prosiguió el ex Godoy Cruz. Y cerró: "Estoy completamente roto, vacío por completo. Sé que no vas a estar más, pero cómo te voy a extrañar. Hoy es uno de los peores días de mi vida, pero sé que donde estés me vas a acompañar. Hoy brindo desde acá con una copa de vino en tu honor. Te amo, nunca te voy a olvidar, te lo prometo".