Denunciaron penalmente a "Dady" Brieva por "incitación a la violencia"

Lunes 08.02.2021

El actor aseguró que, frente al aumento de precios en los alimentos, el Estado tiene que intervenir para garantizar la mesa de los argentinos

El actor y ex integrante del trío Midachi "Dady" Brieva recibió este lunes una denuncia penal por supuesta "incitación a la violencia", a raíz de sus declaraciones sobre el campo.

La denuncia fue realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lome y por sorteo quedó en manos del Juzgado Federal número 8.



La presentación a la que tuvo acceso NA es por la presunta comisión del delito de "incitación a la violencia colectiva".

Dupuy de Lome realizó la acusación a raíz de los dichos de Brieva de las últimas horas sobre la posibilidad de que el Gobierno subiera las retenciones al campo.

"Espero que no sea de esos ladridos que pegamos, pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas", indicó el actor.

En declaraciones a la prensa, Brieva agregó: "En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?".

