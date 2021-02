Las reproducciones de The Weeknd aumentaron casi un 220% en Spotify durante el Super Bowl

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por su nombre artístico The Weeknd, animó el entretiempo de la final anual del futbol americano y, a pesar de algunas críticas "técnicas", logró posicionarse en las plataformas digitales.

The Weeknd se presentó en solitario en el gran juego de este año, y no decepcionó. Las reproducciones totales de The Weeknd aumentaron casi un 220% en Spotify durante la noche del partido en Estados Unidos. En Tampa -la ciudad en la que se desarrolló el partido-, "Blinding Lights" y "Save Your Tears" fueron las dos canciones más escuchadas del artista en las horas siguientes a su actuación.

Algunos datos curiosos alrededor de The Weeknd:

Tras el gran juego, los oyentes se sintieron nostálgicos, y varios de los éxitos de The Weeknd interpretados durante el descanso experimentaron un aumento global en comparación con el domingo pasado (31 de enero):

“House Of Balloons / Glass Table Girls” registró un aumento de más del 1.140% en escuchas

“Can't Feel My Face” registró un aumento de más del 340% en escuchas

“Feel It Coming” registró un aumento de más del 300% en escuchas

“The Hills” registró un aumento de más del 235% en escuchas

“Starboy” registró un aumento de más del 230% en escuchas

Top 5 de las canciones más reproducidas de The Weeknd, a nivel mundial (últimos 3 meses):

“Blinding Lights”

“Hawái - Remix” (Feat. Maluma)

“Save Your Tears”

“In Your Eyes”

“Smile” by JUICE WRLD feat. The Weeknd

Otros artistas

No sólo The Weeknd vivió un impulso de streams gracias a la final: solo horas después del gran juego en Tampa, vimos que canciones como “All I Do Is Win” de DJ Khaled feat. T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg & Rick Ross, “Thunderstruck” de AC/DC y “Start Me Up” de The Rolling Stones, aumentaron sus reproducciones en la plataforma.