Línea directa

Lunes 08.02.2021

19:25

Barrio Candioti, de todo menos residencial...

RAQUEL RIESTRA

"Pregunta: ¿barrio Candioti residencial? Señor intendente: necesitamos que nos aclare si nuestro barrio es tierra de nadie o un negocio inmobiliario; un barrio residencial o un polo gastronómico. De ser esto último desearíamos: 1) baja de tributos como barrio residencial; 2) efectividad de controles; 3) limpieza acorde a este tipo de establecimientos; 4) cumplimiento de horarios, niveles de ruidos y olores. Este nuevo polo gastronómico 'informal' con habilitaciones precarias digitadas, que se superponen a actividades opuestas en función de la operatividad, por ejemplo bares al lado de centros de salud, espectáculos en vivo, sin respetar ruidos ni distanciamiento social. Sumado a esto, la evidente falta de control bromatológico y municipal. Esto se resume en la triste situación de enfrentamientos directos entre vecinos y propietarios de tales establecimientos, soportando ruidos excesivos y olores, a deshora, parrillas en la calle, ruidos de motores, la poco simpática tarea de limpiar residuos fisiológicos de los parroquianos... Además, debemos incurrir en gastos de obras paliativas para atenuar los males antedichos y somos espectadores pasivos de la desvalorización de nuestras propiedades y su destrucción. Señor intendente: ¿tenemos que dejar nuestras casas e irnos, frente a la inoperancia de la Municipalidad?, ¿o piensan tomar cartas en el asunto, urgentemente?".

****

Un "pueblo" a oscuras

FABIO

"Al intendente Jatón: ¿usted no camina la ciudad? Fíjese lo que es bulevar, todo oscuro, una boca de lobo. Si esa zona, que es una de las principales de Santa Fe, está oscura ¿qué se puede esperar de los barrios? Encima, las luces que colocaron son muy chicas. Si usted se fija, los focos que le pusieron a las columnas de alumbrado público son una velita. Tienen que cambiar urgente eso, porque es una imagen espantosa: la principal avenida de la ciudad a oscuras. Parece un pueblo horrible".

****

No salgo de mi asombro

UNA ASIDUA LECTORA

"Hace unos días estuve en barrio Transporte. Realmente no salgo de mi asombro por el abandono total que tiene ese lugar. Está en plena avenida Aristóbulo del Valle, zona central (ni siquiera está al norte). Frente del club Pucará (donde hace poco estuvo el intendente Jatón) la calle es un lago (porque la calle tiene una zanja en el medio, entonces el agua no va para los costados); las zanjas tapadas de yuyos y basura. Sauces gigantes plantados cerca de las zanjas, árboles que tapan las luces. Un abandono total. Agua servida. No hay arreglos de calles, no hay zanjeo... nada. Han hecho el famoso desagüe Espora, en calle Risso, que beneficiaría a barrio Transporte cuando llueve, ¿pero como va a venir el agua, si las zanjas están tapadas de mugre? Por otra parte, quiero decir que yo vivo en barrio Belgrano y en mi vereda hice hacer una rampita hace como 15 años y resulta que ahora me dejaron un papel diciéndome que tengo que sacar la rampa porque si no me van a cobrar impuestos. Soy una persona de 76 años y no tengo plata para hacer ese trabajo, entonces que vengan cuadrillas de la Municipalidad a sacar todas las rampitas que hay en toda mi cuadra. Y digo, pensar que me exigen eso y barrio Transporte está tan cerquita, y se viene abajo de la tristeza. Arreglen los barrios, por favor".

****

Un fracaso rotundo

UN SANTAFESINO

"Los argentinos les queremos preguntar a nuestras autoridades municipales, provinciales, nacionales, ¿dónde están nuestros gobernantes, nuestros legisladores?; estamos con la inseguridad al tope; en toda la ciudad de Santa Fe hay mugre y abandono; no hay servicios, ni siquiera cambian un foco en la calle; un desastre. ¿Dónde están los respectivos funcionarios, el ministro de Seguridad, los jefes de Policía? Lo único que hacen es matarnos con impuestos, presionarnos con subas de precios. Ya no se puede ni comer. La nafta aumentó 5 veces en un mes. ¡¡Por favor!! ¿Y dónde están los gremialistas? Es el fracaso rotundo de la política y de los políticos".

****

Tarifas imposibles

UN LECTOR

"Como gran parte de la población, estoy indignado por los valores de la patente automotor para este año. Los ciudadanos de a pie estamos hartos, indignados, impotentes viendo la escalada tarifaria que los gobiernos municipal, provincial y nacional nos están aplicando. No se puede vivir más. No nos da el bolsillo para soportar la carga impositiva. Hemos tenido valores de Tasa General de Inmuebles que son impagables en algunos barrios. Ahora la patente, la nafta, los alimentos... ¿hasta cuándo? ¿Qué estamos esperando para hacernos oír?, no a través de los representantes, que no nos representan; y los legisladores que simplemente embolsan jugosos sueldos... La gente está desesperada porque ya no puede ni comer. Es una vergüenza. Los políticos están destruyendo el país. Y los ciudadanos ¿qué estamos esperando para hacernos oír?".