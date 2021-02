https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reclamo

Regreso a clases: ¿y los jardines de infantes?

Nadie los recibe y no saben qué hacer con el comienzo del nuevo ciclo lectivo. Hace dos meses que están funcionando como colonias al 50% de su capacidad. Piden que el Gobierno de Santa Fe no corte la ayuda económica.

El sector de Jardines de Infantes y Maternales es uno de los más golpeados por la pandemia. A pesar de que hace dos meses reabrieron sus puertas al 50% de su capacidad, la incertidumbre sobre qué sucederá este año con el retorno a clases y la situación económica está presente. El pasado jueves se llevó a cabo una reunión de forma virtual de la cual participaron representantes de toda la provincia junto al diputado socialista Joaquín Blanco y el ex concejal de la ciudad de Santa Fe, Leonardo Simoniello. Uno de los principales reclamos es que no saben todavía cómo van a iniciar su ciclo lectivo ya que nadie se comunicó con el sector. “Necesitamos que el Estado tome un rol protagónico en esta materia porque no sabemos si la ‘bimodalidad' de una semana presencial y otra virtual que plantean para las escuelas, también incluye a los jardines de infantes y maternales”, expresó Blanco. “Falta diálogo y gestión por parte del Gobierno Provincial. Las representantes de los jardines nos han dicho que enviaron mails y pidieron comunicarse con alguien del Ministerio de Educación pero nadie les respondió. No pueden volver a dejarlos solos”, contó. En la reunión, Blanco detalló la modificación realizada a propuesta de la Cámara de Diputados en el Código Fiscal de Santa Fe, a través de la cual los Jardines de Infantes y Maternales quedan exentos de pagar Ingresos Brutos, igualándolos con las demás instituciones educativas. “Es un primer paso para contemplar a estos espacios como fundamentales para el cuidado y la formación de niños y niñas, y no como un comercio ni lugares de guarda”, expresó el diputado. “La Ley Tributaria propuesta por el Ejecutivo sólo los consideraba dentro de las exenciones planteadas para las actividades afectadas por la pandemia y nos parecía insuficiente”, añadió el legislador. “Esta es una buena noticia en un clima de muchas dudas en toda la comunidad educativa”, dijo. CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN Y RECLAMOS Durante el encuentro, las representantes de los jardines pidieron ser incorporadas dentro del esquema de vacunación provincial ya que ellas también reciben a muchos niños y niñas todos los días. “Esto también las iguala con las demás docentes”, agregó el diputado. Otro de los pedidos fue que la ayuda provincial que reciben se mantenga hasta que la situación no se normalice. “Trabajar al 50% de la capacidad dificulta la situación económica. De hecho, también plantean ampliar la capacidad al 70% ya que han demostrado que los protocolos se cumplen y también ayudaría a los más chicos a seguir reencontrándose”, dijo Blanco.