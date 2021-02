https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.02.2021 - Última actualización - 20:46

20:45

A través de su representante legal -Rafael Cuneo Libarona-, la modelo le pidió al conductor que se retracte en 48 horas por reiteradas manifestaciones injuriosas lanzadas en contra suya

Se enojó Nicole Neumann le envió una carta documento a Ángel de Brito A través de su representante legal -Rafael Cuneo Libarona-, la modelo le pidió al conductor que se retracte en 48 horas por reiteradas manifestaciones injuriosas lanzadas en contra suya A través de su representante legal -Rafael Cuneo Libarona-, la modelo le pidió al conductor que se retracte en 48 horas por reiteradas manifestaciones injuriosas lanzadas en contra suya

El ríspido vínculo entre Ángel de Brito y Nicole Neumann tiene larga data. Sin embargo, en esta oportunidad terminó de prenderse fuego, luego de que la panelista le enviase una carta a documento al conductor de LAM por fuertes dichos contra su persona y labor.

"Fechada el 5 de febrero, a través de su representante legal Rafael Cuneo Libarona, Nicole le mando una carta a documento a Ángel de Brito y le pidió que se retracte en 48 horas por reiteradas manifestaciones injuriosas lanzadas en contra suya", indicaron desde Intrusos (América) mostrando el documento que certifica que la ex de Fabián Cubero mandó a la figura de El Trece a la Justicia.

La furia de la panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece) comenzó luego notificarse que Ángel había mandando un fuerte tuit contra ella en el que recitaba: "La que le decia 'muqui' de manera discriminatoria a Pampita ¿habla de maldad? en vez de "querer sacarse Lam de la cabeza" tendrías que ser más humilde y aprender. Te falta un siglo para lucirte en un panel", luego de que la modelo le pida a su nueva compañera de panel, Karina Iavícoli, que se saque "la maldad de LAM".

Cabe destacar, tal como informó Adrián Pallares, que el líder de las angelitas luego de lanzar esas polémicas palabras en la red del pajarito, habló en Hay que ver (El Nueve) y amplió su postura sobre la rubia. Entre sus dichos, aseguró que su mensaje viene a colación de haberla tenido en su panel, sitio donde debutó en dicho rol y afirmó que hoy no la volvería a convocar dado que "no aprendió nada", "no da para el rol que ocupa", "se la pasa hablando de ella", "no califica como periodista" que "su trabajo como panelista y conductora es pobre" y remató con un filoso mensaje : "y me aburre".

Cada una de esos dichos fueron incluídos en la carta a documento con la que Nicole lo llevó a la Justicia y que fue enviada por Libarona. En dicho documento jurídico, el letrado le pedía que se retracte en 48 horas y agregaba mensajes aún más fuertes que el conductor había pronunciado en su contra. "Como se va a hacer cargo de las bajezas ajenas sino se hace cargo de las propias, de su relación con su hermana, con su madre, de como lo garcó a Cubero", recitaba parte de las frases por las que Neumann le abrió una causa.

Si bien el plazo para "retractarse" es estricto, dado que le dieron dos días, cabe recordar que Ángel está de vacaciones, disfrutando de la patagonia argentina y totalmente desconectado. "No creemos que le haya llegado al lugar donde está descansando y si llegó a su casa nadie la recibió muchachos, así que..." opinó Pallares, sin filtro y con dejos de ironía.

Además, tal como destacó Paula Varela una de las cosas que más le había molestado a Nicole eran las apreciaciones que hacia el conductor sobre que usaba cinturones y carteras de cuero siendo que es vegana y levanta la bandera de 'ecocuero', por lo que aseguró haber perdido muchas campañas.