Cae reveló los detalles del grupo de Whatsapp de Masterchef Celebrity 2 tras el comienzo de las grabaciones

Amenazas de renuncia, “mensajes a cualquier hora” y el participante que excluyeron del grupo, fueron algunas de las internas que reveló el artista.

La segunda temporada de Masterchef Celebrity ya comenzó a grabarse y, por lo que se supo, no faltaron los conflictos. Así lo confirmó Cae en diálogo con Flor Peña para “Flor de equipo”.

Invitado al mágazine que encabeza Florencia Peña en la misma emisora, Cae dio detalles de las internas que se están suscitando en grupo WhatsApp que armaron los famosos de esta nueva edición para estar en contacto. Y, para sorpresa de todos, aseguró que una de las figuras más controvertidas de esta temporada había quedado directamente excluida del chat.

“Están todos los integrantes menos uno”, dijo el cantante entre risas. ¿A quién dejaron afuera del grupo? “¡No sé! Gastón Dalmau, vos que sos el administrador, agregalo a Alex. ¡Dejate de joder! Ponelo a Alex en el grupo”, señaló divertido, dejando en claro que el que no había sido incluido era el siempre polémico Alexander Caniggia.

¿Si sus compañeros no habían querido sumarlo o si había sido él quien había decidido no formar parte del chat? “Me parece que fue miti y miti”, explicó.

Además, el cantante reveló que el chat era tan intenso como el de los padres de un jardín de infantes. “Suena en cualquier momento”, explicó. ¿Quién es el que más habla? “Georgina (Barbarossa) es la tía del grupo”, dijo Cae acusándola indirectamente.

“Pasa que suena el teléfono y, por ahí, aparece receta de tal cosa o quejas. Sobre todo, hay mucho mensaje tipo diez y media de la noche, cuando ya agarran Panamericana, y dicen: ‘¡No puede ser!’, ‘¡Hoy tardamos doce horas!’, ‘Pero si yo le puse todo y mirá lo que me vino a decir...’, ‘¡Yo voy a renunciar!’”, contó Cae. Y agregó: “En el grupo ya renunciamos todos. ¡Zaraza!”.

Tras dejar expuestas estas internas, el cantante concluyó: “Yo creo que hay un doble juego, porque hay quienes dicen una cosa en el grupo y, después, al otro día es otra la historia. ¡Ojo!”. Pero se negó, terminantemente, a dar nombres.

Además de los mencionados Cae, Alex, Dalmau y Georgina, forman parte de esta segunda temporada de celebrities Flavia Palmiero, Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos, la humorista e influencer Dani La Chepi, Andrea Rincón, Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, Daniel Aráoz, la periodista y escritora María O’Donnell, el ex futbolista Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Claudia Fontán y el ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro.