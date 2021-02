https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.02.2021

A través de Instagram Dura revelación de Cande Tinelli: "Vomitaba castigándome por ser 'gorda'"

Desde hace unos años, Candelaria Tinelli contó a través de sus redes sociales que padeció anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Además de caída extrema de pelo, depresión y mal humor. "Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo", había reconocido.

La hija del conductor utilizó su perfil en redes sociales para visibilizar el problema e intentar ayudar a otras jóvenes que estuvieran pasando por lo mismo.

En las últimas horas, volvió sobre el tema: “Quizás les parece una pelotudez, pero yo antes veía esto y no subía la foto”, dice el escrito plasmado sobre una imagen del cuerpo de la hija del conductor, que, según cuenta, años atrás no la hubiese publicado.

“Me deprimía, me ponía más obse con la restricción de alimentos, y sino vomitaba ‘castigándome’ por ser “gorda”, continúa el texto. “Qué idiota fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan tan tan poco importante. Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir”. Y concluye con un consejo: “Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse, amen”.