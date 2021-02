https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 16:13

16:04

El defensor de Cólon presionó al presidente del club santafesino para que se concrete la operación

El anhelo del defensor de Colón "Mi deseo es ir a River; es mi sueño", afirmó Alex Vigo El defensor de Cólon presionó al presidente del club santafesino para que se concrete la operación El defensor de Cólon presionó al presidente del club santafesino para que se concrete la operación

Alex Vigo, defensor de Colón de Santa Fe, afirmó este martes que quiere jugar en River Plate y que convertirse en futbolista del 'Millonario' es su "sueño".



De esta manera, le metió presión al presidente del club santafesino para que se concrete la operación: "Me pone contento que River me venga a buscar. Lo hizo el año pasado y no se dio. Es un sueño ir a River, siempre quise ir ahí y lo tengo en la puerta", manifestó Vigo, de 21 años, en diálogo con TyC Sports.



"Hicieron una oferta con mi representante, lo llamaron al presidente (José) Vignatti y mi deseo es ir a River; quiero que terminen bien las negociaciones", expresó el lateral por la derecha.



"El presidente de Colón me prometió que, si salía otra oportunidad de ir a River, me iba a dejar ir. Ojalá cumpla su promesa", indicó Vigo.



El joven defensor explicó que Marcelo Gallardo no lo llamó, que él mismo le comunicó a su entrenador Eduardo Domínguez del interés de River y que continuará entrenándose en Colón hasta que se resuelva su situación.



River pretende reforzar el lateral por la derecha ante la posible venta de Gonzalo Montiel, quien ya tuvo ofertas a principio de año del fútbol europeo que no se concretaron.