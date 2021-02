https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 16:31

16:28

Marcelo Gallardo habló desde la apuesta por Agustín Palavecino, a los regresos de Jonatan Maidana y Sebastián Driussi, y hasta la posible salida de Ignacio Fernández

Fútbol Gallardo habló de la apuesta por Palavecino, las vueltas de Maidana y Driussi Marcelo Gallardo habló desde la apuesta por Agustín Palavecino, a los regresos de Jonatan Maidana y Sebastián Driussi, y hasta la posible salida de Ignacio Fernández Marcelo Gallardo habló desde la apuesta por Agustín Palavecino, a los regresos de Jonatan Maidana y Sebastián Driussi, y hasta la posible salida de Ignacio Fernández

Como no había pasado en otro momento de sus seis años y medio de gestión, Marcelo Gallardo puso este martes sobre la mesa las variantes que analiza para este mercado, desde la apuesta por Agustín Palavecino, a los regresos de Jonatan Maidana y Sebastián Driussi, y hasta la posible salida de Ignacio Fernández, uno de sus emblemas ofensivos.



"Sé que se habla mucho por mí, entiendo que sucede todo el tiempo, yo no puedo salir a desmentirlo porque no me corresponde y significaría muchísimo desgaste. Intento comunicar, es verdad que hace un mes no lo hacíamos, y entiendo que ustedes tengan que hablar también", respondió de entrada Gallardo, cuando lo consultaron sobre si había llamado al defensor Marcos Rojo, quien firmó con Boca.

"Voy a hablar de los que sí realmente me interesan, de los que estamos haciendo evaluaciones hace un mes, porque tratamos de hacer una ingeniería económica, sino también de comunicación", sostuvo.Así está, entonces, el uno por uno del mercado de pases del "Millonario" para esta temporada:

Agustín Palavecino (Deportivo Cali): "Los jugadores que están sobre la mesa para llegar en los próximos días son Palavecino, que está todo acordado, hablé con él y estamos a punto de concretar. Lo conocimos cuando enfrentamos a Platense por la Copa Argentina en 2018, me gustó, lo pusimos en el radar y ahora esperemos que pueda venir".

Jonatan Maidana: es alguien a quien aprecio mucho, valoro como uno de los símbolos de este proceso. Quedó en libertad de acción y es alguien al que no le voy a cerrar las puertas del club. Me ha dado muchísimo, sé que si viene acá va a competir y va a hacer competir a los demás, pero no le aseguro la titularidad. Él quiere terminar con nosotros, voy a hacer que eso suceda, falta resolver algunas cosas, pero quería que tenga en claro cuál es la función y el rol de cada uno".

David Martínez (Defensa y Justicia): "Estamos viendo si podemos volver a tenerlo con nosotros, hay un acuerdo entre los clubes, y se resolverá en estos días también. Es un joven jugador que tuvo que salir del club porque no tenía lugar, para ganar minutos, como hacemos con otros para que hagan su camino".

Sebastián Driussi (Zenit de Rusia): "Hace un mes que vengo teniendo charlas diarias con Driussi, él está haciendo muchísimo esfuerzo para que eso suceda, pero dependemos de que el equipo ruso termine de definir la situación. Si eso se da, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar, pero es algo que trascendió y no tengo problema en mencionarlo".

Ignacio Fernández (su chance al Atlético Mineiro): "Tiene una propuesta de Brasil, que está siendo evaluada, él tiene deseos de salir, ha tenido la posibilidad anteriormente y fue fundamental en nuestra gestión. Si él tiene ese deseo y los clubes se ponen de acuerdo, él nos dejará en este mercado de pases. Sí necesitamos una respuesta, más allá que la ventana del mercado de Brasil abra entre marzo y abril".

Con información de NA