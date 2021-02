https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 16:34

16:31

Insólito

El falso médico del COE no sabía la maniobra de reanimación

Lo declaró el abogado de la familia del joven que tuvo una descompensación en noviembre y Nicolás Martín, el falso médico, no supo reanimarlo.

El joven participó de videos institucionales sobre el Covid Crédito: Gentileza

Mateo Abrile, abogado de la familia del joven de 29 años que falleció en Río Cuarto, dio detalles de la denuncia contra Ignacio Nicolás Martín, quien trabajaba para el COE de esa ciudad.

El paciente, que tuvo una descompensación el pasado 13 de noviembre, se encontraba en su domicilio de calle Rafael Obligado 1300 de barrio Alberdi, de la ciudad de Río Cuarto. Estaba en aislamiento por Covid por un contacto estrecho y en octubre pasado le habían detectado una insuficiencia cardíaca. Tenés que leer Proponen en Córdoba un registro informático para evitar falsos médicos

Según explicó el letrado, ese día por la mañana, el joven de 29 años, presentó una “dolencia y malestar”. “La familia, que estaba aislada, le consulta a su médico de cabecera y le dice que al estar aislado se iba a comunicar con el COE, que era lo que correspondía por protocolo”, relató Abrile. “Cuando llega el COE, aparece este personaje, Nicolás Martín, que se hace pasar por médico”, detalló.

El dato curioso destacado por el abogado de la familia es que Martín “estaba nervioso y no sabía hacer RCP”, la maniobra de reanimación. Le preguntó a la familia si alguno sabía hacerlo y lo terminó realizando un hermano”, explicó.

“Cuando él llega, lo que indica la mamá, es que viene con un pequeño bolso y le conecta un aparato en su dedo que comienza a hacer un ruido como ‘pi-pi-pi’ y se lo nota nervioso. Ahí pregunta si alguien sabe la práctica y comienza el hermano a realizar la práctica. La mamá se retira y dan aviso por teléfono al 107 que llega a los minutos”, detalló. Tenés que leer Detuvieron al falso médico de Córdoba



​Los familiares aseguran que el joven estaba con vida al arribo del falso médico.

Por el momento Martín sigue detenido a la espera de la indagatoria, que fue postergada este martes también porque todavía se dirime en Tribunales cuál fiscalía tomará la unificación de las causas, si la de Daniel Miralles o la de Pablo Jávega.

