España superó la barrera de los 3 millones de casos de coronavirus

Martes 09.02.2021

España en 11 semanas sumó otro millón de contagios y entre el 7 de enero y hoy reportó un millón de infecciones más

España superó este martes la barrera de los 3 millones de casos de coronavirus, tras el fuerte aumento observado desde las fiestas de fin de año y Reyes Magos, mientras que miles de ciudadanos comenzaron a organizarse en colectivos regionales para atender las secuelas que persisten tras superar la enfermedad.



En las últimas 24 horas, España reportó 16.402 contagios de la Covid-19 y 766 muertes, cifras que elevaron el total a 3.005.487 y 63.061, informó hoy el Ministerio de Sanidad en su balance diario replicado por la agencia AFP.



Sin embargo, el número de casos notificados se considera ampliamente infravalorado, porque el colapso que los servicios sanitarios experimentaron al inicio de la pandemia imposibilitaron seguir el conteo.

El 15 de diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un estudio de seroprevalencia en el que calculaba que un 10% de los 47 millones de habitantes de España (4,7 millones) habría resultado infectada hasta ese momento con el virus.



España se convirtió en el primer país europeo en superar el millón de casos el 21 de octubre, en 11 semanas sumó otro millón de contagios y entre el 7 de enero y hoy reportó un millón de infecciones más, que las autoridades atribuyen a la flexibilización de restricciones durante Navidad, Año Nuevo y la fiesta de los Reyes Magos.



Actualmente, y desde el inicio de la campaña de vacunación el 27 de diciembre último en España, más de 800.000 personas recibieron las dos dosis, y el Gobierno espera vacunar al 70% de la población antes de que finalice septiembre.



Por otro lado, miles de ciudadanos que ya superaron el coronavirus comenzaron a agruparse en colectivos regionales para llamar la atención sobre los síntomas que permanecen en el cuerpo tras cursar la enfermedad.



Según un estudio realizado por La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) entre el 13 de julio y 14 de octubre en base a 2.000 entrevistas, tras observar que un 10% de los pacientes que acudían a hospitales desarrollaba secuelas, la lista de síntomas que persisten, hasta el momento por tiempo indeterminado, está encabezada por el cansancio, malestar general y dolores de cabeza.



Tal es el caso del vasco Danielle Delgado, de 51 años, quien, debido a su profesión podía corregir tres o cuatro libros al mes, pero ahora es incapaz por falta de concentración.



"La tos no me ha abandonado desde marzo pasado, también cuando estoy hablando por teléfono, si subo una pequeña cuesta me agoto", agregó hoy, citado por la agencia de noticias Sputnik.



La vicepresidenta de SEMG, Pilar Rodríguez Ledo contó que este fenómeno se podría explicar con los estudios recientemente conocidos que señalan "la persistencia en el tubo digestivo" y agregó: "Si esto fuera así, no podríamos hablar de secuelas porque no tenemos certeza de que el virus se haya eliminado".



Asimismo, la SEMG anunció que iniciará un registro clínico sobre estos casos clasificados en diciembre último por la Organización Mundial de la Salud como "Síndrome Post Covid", que no son detectables con las pruebas PCR, tiene causas desconocidas y no cuentan con tratamiento ya que sería una enfermedad crónica.

