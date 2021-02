Escándalo por el festejo de cumpleaños de Morena Rial en Villa Carlos Paz

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 17:05

17:01

En las redes sociales trascendieron diferentes imágenes y videos en las que se la puede ver a Morena celebrando junto a amigos y varios integrantes del elenco

El año 2021 venía tranquilito para Morena Rial, pero no tardó en volverse protagonista de un nuevo escándalo mediático. La joven, que debutó esta temporada en Villa Carlos Paz en la obra La Mentirita, cumplió 22 años y realizó un festejo en medio de la pandemia que abrió la polémica.

En las redes sociales trascendieron diferentes imágenes y videos en las que se la puede ver a Morena celebrando junto a amigos y varios integrantes del elenco, entre los que se pueden destacar Freddy Villarreal (quien ya tuvo COVID-19) y Rodrigo Noya, a quien se lo ve bailando con mucho entusiasmo. Otra de las presencias que llamaron la atención fue la de Facundo Ambrosioni, ex novio de Morena y padre de su hijo.

La fiesta tuvo lugar en un country ubicado en uno de los ingresos a Villa Carlos Paz. Además de una rica cena, brindis y bailes, la noche finalizó con un show en vivo del cuartetero Fede Herrera, quien es amigo de More.

En Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11) mostraron imágenes de los festejos y Andrea Taboada, quien está conduciendo estos días en lugar de Ángel de Brito, reveló detalles de la celebración: "Hay fotos de que estuvieron Rodrigo Noya y Freddy Villarreal, quien la pasó muy mal cuando se contagió de coronavirus. Y estuvo ahí igual. Él lo contaba: 'volví a vivir'. Entonces, ¿cómo puede ser que no se cuide?".

"Se ve una banda que está tocando en vivo. Están sin barbijo. Es un evento que no se realizó al aire libre. Vemos que se hacían trencitos y la gente con los barbijos puestos en la pera como un babero. Así no sirve para nada", describía Taboada mientras pasaban las imágenes en LAM.

Luego, Mariana Brey se comunicó con Iliana Calabró, integrante del elenco de La mentirita, para saber si había participado de la fiesta o si estaba al tanto. "Yo no fui a la fiesta porque tenía un evento en otro lugar. No sé ni quien fue, porque no vi nada ni hablé con nadie. Me invitaron pero les dije que no podía ir", aseguró la actriz, desentendiéndose del asunto.

Las críticas para la hija de Rial incluyen que, además de invitar al elenco, el cual en todo caso está trabajando dentro de una burbuja sanitaria, también llevó varios invitados de afuera, por lo que se especuló con que el festejo se terminó asemejando más a una clandestina que a una celebración íntima.

Pablo Sittoni, productor de la obra, salió al aire vía telefónica y aseguró no estar al tanto de la fiesta que organizó Morena: "No sé absolutamente nada. Morena y Freddy Villarreal ya tuvieron coronavirus y tiene 100% anticuerpos. Pero seguramente vamos a tener una linda charla esta noche y de tener que hacerlo, vamos a hisopar a todos los integrantes del elenco".

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado de Morena, salió a aclarar la situación: "La fiesta estaba autorizada. Se cumplieron todos lo reglamentos sanitarios que solicita la provincia para su realización", aseguró.

Y cerró: "A las 2 de la mañana arribó al lugar personal policial por un robo que hubo en la zona. Entró a la fiesta, corroboró la cantidad de personas y determinó que no se estaba violando ningún tipo de norma sanitaria. Se emitió un certificado por parte del personal policial. Por lo que acusar a Morena de organizar una fiesta clandestina es algo totalmente ilógico y sin fundamento".