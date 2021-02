Día Internacional de Internet Segura: diez consejos para navegar en redes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 18:10

17:57

La celebración tiene el objetivo de promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales

El martes 9 de febrero, se conmemora en todo el mundo el Día de la Internet Segura, esta vez bajo el lema "Una Internet mejor comienza contigo: más conectad@s, más segur@s".

La celebración, impulsada por la red INSAFE/INHOPE junto con la Comisión Europea, tiene el objetivo de promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños, niñas y jóvenes.

La importancia de poner el foco en la seguridad es cada vez mayor puesto que en Internet se genera información por miles de millones de gigabytes cada año: ubicaciones geográficas, contactos, datos personales, credenciales, transacciones económicas, datos privados y buena parte de la vida cotidiana sucede en relación con una gran nube de datos y perfiles de comportamiento que deja al usuario expuesto ante los delincuentes cibernéticos.

Un reporte de Phishing (suplantación de identidad vía internet) y Fraude elaborado por la empresa internacional de ciberseguridad F5, difundido para generar conciencia entre los usuarios, indicó que en Latinoamérica se registraron millones de ataques durante el segundo semestre de 2020, en su mayoría desde IP’s con origen en Estados Unidos, China, Rusia, Brasil y, también, Argentina.

María Soledad Martínez, analista informática del Ministerio de Seguridad de la Provincia, expresó una lista de consejos para el manejo de redes

10 consejos para navegar por la red de forma segura

Debemos comenzar por recordar a menudo que sus acciones en Internet también tienen consecuencias, algo que siempre deben tener en cuenta. Después, para hacerlo más fácil, podemos resumir las indicaciones más importantes en 10 consejos:

No dar datos personales, ni tuyos ni de ningún familiar o amigo. Compartir solo las fotos o vídeos que no te moleste que sean vistos por otras personas, y nunca etiquetar a nadie sin su permiso.

Mantener tus contraseñas en secreto. Es importante utilizar una combinación segura y cambiarla de vez en cuando.

Rechazar spam y ficheros inesperados. Además, pasar de ofertas y regalos misteriosos. No hacer caso de propuestas extrañas, primero habla y consúltalo.

Utilizar más de una dirección de e-mail. De esta forma, podrás tener una dirección personal y otra para registros en webs, concursos.

Alguien desconocido no es un amigo/a. Por mucho tiempo que llevas hablando, no te fíes de la gente que conoces por Internet, muchas veces no son quiénes dicen ser. Tampoco te cites por primera vez con alguien a solas, ve acompañado siempre por alguien.



No dar con facilidad tu e-mail. Tampoco facilitar direcciones de amistades o familia sin su permiso.

En las redes sociales, acepta solo peticiones de amistad de gente que conozcas. Ya sabes que en la calle no debes hablar con extraños, ¿por qué iba a ser diferente en Internet?

Evitar las páginas en que te pidan dinero y las que tengan contenido violento, obsceno o discriminatorio.

Utiliza un buen antivirus y cortafuegos. Te evitará futuros disgustos.

Si te molestan, pide ayuda.

Si eres objeto de lenguaje grosero, envíos desagradables o cualquier tipo de acoso que te incomode.