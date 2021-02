https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 18:36

18:23

Invasión de mosquitos

"La fumigación no es excesiva para que se reproduzcan los depredadores del Aedes"

Así lo afirmó Edgardo Seguro, secretario de Ambiente de la Municipalidad. No obstante, los trabajos de desinsectación y corte de yuyos continúan todos los días en la ciudad.

Operarios municipales en plena tarea de fumigación. Crédito: Pablo Aguirre



Operarios municipales en plena tarea de fumigación. Crédito: Pablo Aguirre

Invasión de mosquitos "La fumigación no es excesiva para que se reproduzcan los depredadores del Aedes" Así lo afirmó Edgardo Seguro, secretario de Ambiente de la Municipalidad. No obstante, los trabajos de desinsectación y corte de yuyos continúan todos los días en la ciudad. Así lo afirmó Edgardo Seguro, secretario de Ambiente de la Municipalidad. No obstante, los trabajos de desinsectación y corte de yuyos continúan todos los días en la ciudad.

Por Juan Ignacio Rodríguez SEGUIR Desde hace varios días la capital de la provincia está siendo "atacada" por los mosquitos. Las importantes lluvias caídas durante enero, sumado a las altas temperaturas de la época y a la típica humedad santafesina, generaron una gran proliferación de mosquitos y crecida abundante de yuyos . Edgardo Seguro, secretario de Ambiente municipal, dialogó con El Litoral respecto del trabajo que viene realizando el gobierno local para tratar de bajar el pasto y aumentar las fumigaciones. "Se trabaja de acuerdo a los grupos de aparición de mosquito. Como es muy molesta la fumigación, no lo hacemos en las casas ni en barrios determinados, sino en la vía pública: parques, paseos y plazas. Siempre recomendamos también el uso de repelentes, que es un apoyo". "Hay algo que debe quedar en claro: la fumigación no tiene nada que ver con el control de Aedes Aegypti (mosquito vector de la enfermedad del dengue). Porque justamente para este mosquito está desaconsejado fumigar, a excepción de que se presenten casos positivos en un determinado lugar. Nada puede reemplazar el descacharrado y sacar los recipientes con agua. Aclaro esto para que no se cree una falsa idea de tranquilidad que como estamos fumigando, también vamos a matar el Aedes, porque éste no vive en el espacio abierto", dijo Seguro. Tenés que leer La lluvia trajo alivio, pero también muchos mosquitos Los especialistas están viendo que no hay Aedes en el espacio natural porque hay larvas depredadoras, que son la de los otros mosquitos o los aguaciles, por ejemplo, y que se reproducen en el mismo ámbito: el agua limpia: "Si pusiéramos larvicida, que es lo que se hacía usualmente, mataríamos las larvas de los depredadores que son los que combaten al Aedes, y correríamos el riesgo que ahora no sólo estén dentro de nuestras casas, sino también en el ámbito natural. Entonces la fumigación se hace con adulticida, y no se hace excesiva para permitir que los depredadores se puedan reproducir", destacó el funcionario. Cronograma de fumigación Lunes. A la mañana: Ciclovia III completa, desde Alem hasta Cassanello por Vélez Sarsfield. Estación de trenes FFCC. Belgrano, andenes, la zona del Liceo y Espacios verdes sobre Vélez Sarlfield. Por la tarde: Las Flores I y II, calle Europa entre Estanislao Zeballos y Regimiento 12 de Infantería, Europa al 7900 hasta Gorriti, callejón Funes, callejón El Sable, Peñaloza y los parques y paseos de calle Blas Parera. Martes. De mañana: Parque del Sur, Estación Mitre y los espacios verdes circundantes. La Baulera y la zona del Convento de San Francisco. A la tarde: Parque Garay, cantero central de bulevar Pellegrini y Naciones Unidas, hasta el zanjón Suipacha inclusive. Miércoles. Por la mañana: barrios La Esmeralda y Las Delicias. De tarde: Distrito Noroeste, Altos del Valle, Nueva Santa Fe y Favaloro. Jueves. Mañana: ciclovías, Parque Federal, La Redonda y el ex-Jardín Botánico. Tarde, Predio Ferial, Estación Terminal de Ómnibus, Molino Marconetti y las plazas y los espacios verdes aledaños. Viernes. Por la mañana: Costanera Oeste, desde el monumento al Brigadier hasta la rotonda de Artigas, plaza de la Basílica de Guadalupe, Paseo Mutis, Escuela Avellaneda y Parque de la Locomotora. Tarde: ambos carriles de la Costanera Este, el Paseo Néstor Kirchner, la zona de confiterías y los espacios verdes linderos, y barrio El Pozo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa