Presencia santafesina en los Estrellas de Mar

Martes 09.02.2021

19:01

“Rejuntados”, espectáculo en el que participa el actor de Santa Fe, Matías Ramírez, fue galardonado en la categoría “Mejor Producción”. La obra "Mar del Plata la revista" fue la más galardonada con cuatro estatuillas y el premio de Oro se lo llevó la actriz Virginia Lago.

La obra "Mar del Plata la revista" fue la más galardonada con cuatro estatuillas en la entrega de los premios Estrella de Mar 2021, que se realizó la noche del lunes en la Villa Victoria de Mar del Plata, y el premio de Oro se lo llevó la actriz Virginia Lago. En una ceremonia especial, marcada por los protocolos preventivos en el marco de la pandemia el Ente Municipal de Turismo entregó una vez más este reconocimiento a los espectáculos y artistas que se presentan en la ciudad.

Entre los premiados, aparece un santafesino. Es que la obra “Rejuntados”, en la cual participa el actor, cómico y transformista santafesino Matías Ramírez junto a la “Tota” Santillán, Alfredo Iacono y Maxi Nolasco, fue galardonado en la categoría producción artística. Puntualmente, el premio fue para Alzúa Producciones en coproducción con Arteando Producciones, por la labor realizada en "Mar del Plata la revista", "Mashup", "Por culpa del 14G", "Rejuntados" y "Tomalo con Soda".



La lista completa de ganadores de esta nueva edición fue:

-Microteatro: "Salomé".

-Espectáculo de Teatro Marplatense: "El enfermo imaginario".

-Espectáculo infantil: "Aladdin y la genio maravillosa".

-Música original: Sebastián Del Hoyo, por "Del Hoyo trío.

-Transformismo: "Mujeres en tiempos de risas".

-Vestuario: Alejandro Gallego, por "Mar del Plata la Revista".

-Labor marplatense: Nando José, por "Elipsis, fijate bien".

-Revelación: Joaquín Oliva Uberuaga, por "Recital de piano".

-Coreografía: Marcelo Mouriño, por "El color del folklore".

-Autor nacional: "Una rosa blanca", de Cecilia D´Angelo.

-Stand Up: Ezequiel Campa, por "Cheto y choto".

-Dirección marplatense: Sergio Lanchas, por "El enfermo imaginario" y "La revuelta".

-Iluminación: Yonatan González y Leandro Ángelo, por "Mar del Plata la Revista".

-Música clásica: Horacio Lavandera, "Concierto en homenaje a Astor Piazzolla".

-Espectáculo de danda: "El color del folklore".

-Espectáculo unipersonal: "Carta de amor a Salvador".

-Espectáculo de música marplatense: Del Hoyo trío.

-Producción integral marplatense: Carlos Petón Producciones, por "El mágico duende guardián recargado", "La vacuna del humor" y "Patria Soy folklore urbano", en coproducción con Diego García Moyano por "Mujeres en tiempos de risas", y en coproducción con Kiene Soneto, por "Devolveme mi cuerpo".

-Tributo: "RAM: From Liverpool to Mar del Plata", tributo a The Beatles.

-Variedades: "Mar del Plata la Revista".

-Drama y/o comedia dramática: "200 golpes de jamón serrano".

-Producción artística: Alzúa Producciones en coproducción con Arteando Producciones, por "Mar del Plata la revista", "Mashup", "Por culpa del 14G", "Rejuntados" y "Tomalo con Soda".

-Dirección: Greta Risa, "Sueño de una noche de verano".

-Escenografía: Bramaicas Producciones, por "Nada es igual".

-Recital: Julia Zenko, "Vuelvo a ser luz".

-Comedia: "Sueño de una noche de verano".

-Espectáculo de humor: "Nada es igual", de Sergio Gonal.

-Espectáculo alternativo: "Una noche en el café concert".

-Labor de reparto: Clarita Campos, por "Sueño de una noche de verano".

-Labor de comedia: Omar Capacci, por "Devolveme mi cuerpo".

-Labor de drama y/o comedia dramática: Virginia Lago, por "Gracias, María Elena".