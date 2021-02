Viral: liberaron a una comadreja rescatada y tuvo un final inesperado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unos chicos quisieron liberar al animal en su hábitat, lo filmaron pero pasó lo peor

En las últimas horas se hizo viral el video de la frustrada liberación de una comadreja o zarigueya rescatada que terminó de la peor manera. En las imágenes se ve como una chica libera de un tacho de basura a un animalito y festeja que ahora va a poder estar en libertad.

El video fue filmado por un varón y, por la tonada que se escucha, se estima que son cordobeces y que fue en la vera de una ruta de esa provincia donde ocurrió la filmación.

Luego de sacar al animal del tacho y la bolsa donde la habían guardado, la incitan a salir y a volver a su entorno natural. "Liberación de fauna silvestre. Es horrible y chiquita", dicen los chicos.

Luego, cuando el marzupial empieza a correr le dicen que vaya para el otro lado, pero no. Esto no sucede y corre hacia la ruta. Lamentablemente, justo pasa un auto que la termina atropellando y matando. Los chicos gritan. No pueden creer lo que acaba de pasar.

El video fue subido a Twitter y se viralizó. Cientos de comentarios generó en pocos minutos. Algunos criticaron a la joven pareja por liberarla cerca de una ruta.Otros explicaban que estos animales son nocturnos por lo que la luz solar pudo haber tenido que ver en el desenlace final.