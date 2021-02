Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Críticas constructivas

ROBERTO ACUÑA

"La deshonestidad siempre está a pocos metros en la política. Un político sea cual fuere su cargo, que no es capaz de reconocer o soportar una crítica y se escuda diciendo que son solamente patrañas sin reconocer que esa crítica tiene razón, demuestra la pobreza intelectual y hasta dónde puede llegar su tozudez y la falta de honestidad consigo mismo. No debe existir en el mundo algo más lamentable que encontrar rasgos de soberbia en los políticos. Sobre todo porque no advierten que hay miles de personas, 'votantes', que los están observando; es decir que no alcanza con haber llegado a sentarse en un cómodo sillón de oficina, sino que hay que demostrar capacidad, idoneidad, contracción al trabajo, y sobre todo humildad. Muchos de los funcionarios deberían agradecer las críticas, como llamados de atención, porque si son verdades deberían urgentemente ponerse a trabajar para solucionar lo solucionable, y si no son verdades, no se deberían incomodar porque la verdad estaría en las pruebas, por lo cual no deberían inquietarse. Pero hete aquí que cuando las críticas sí son verdades, enseguida despotrican porque les duele. Seguramente hay alguien que se sienta tocado por esto, y como dice el dicho, al que le quepa el sayo, que se lo ponga...".

Alto volumen de las propagandas

OMAR PEDRO

"Quisiera preguntar si existe alguna forma de pedirle a los dueños de los canales de televisión que los sonidistas, o quien sea que maneje el volumen de las propagandas, no pongas las mismas a decibeles tan estridentes y que lleven un volumen lineal para todo. No creo que me pase a mí solo, pero a veces, salen de un programa que están transmitiendo, comienzan las propagandas y parece que fuesen diez parlantes que se encienden en mi sala. Yo lo que espero es que impere el sentido común, ¿nadie de la producción, de los técnicos, de los que conducen la televisión se da cuenta de que el volumen que tienen algunas propagandas son insoportablemente altos? Hacen saltar de la butaca. ¡Qué impotencia da a una persona mayor tener que estar buscando el control remoto permanentemente para subir y bajar el volumen! Pero más impotencia le da a uno no poder expresarles personalmente a los dueños de esos canales, que resulta totalmente perjudicial a los oídos el cambio de volumen de lo que pasan por la televisión".

Eficiencia del Cuándo Pasa

UN USUARIO DE COLECTIVO AGOBIADO

"Al intendente de Santa Fe le pregunto si no puede gestionar el Cuándo Pasa, para que por lo menos uno sepa cuánto demorará el colectivo en llegar a la esquina donde uno está parado. Digo esto porque hace tiempo que no da esa información y uno no sabe a qué hora llegará a una cita del médico o al trabajo, o a donde vaya. Por otra parte, no todos tienen dinero para viajar en taxi, ni tampoco tienen vehículos para movilizarse, entonces, el colectivo sigue siendo tan imprescindible como siempre. Por esa razón apelo al intendente Emilio Jatón, a que pueda interesarse en hacer funcionar ese servicio y que sea eficiente, que nos dé una información veraz, conociendo el horario del recorrido de los colectivos. Mucha gente se lo va a agradecer. Y cuánto más ahora que la tarifa aumentará tanto, por lo menos que mejore la prestación".