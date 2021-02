https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 21:53

21:51

Después del “La idea es hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al gobierno", el influencer volvió a realizar polémicas sugerencias políticas y económicas.

Redes sociales Julián Serrano propuso independizar Córdoba y Mendoza Después del “La idea es hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al gobierno", el influencer volvió a realizar polémicas sugerencias políticas y económicas. Después del “La idea es hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al gobierno", el influencer volvió a realizar polémicas sugerencias políticas y económicas.

En las últimas semanas, el influencer se mostró descansando y haciendo deporte en los atractivos e impactantes paisajes de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Los días en la tierra del sol y el vino lo motivaron a hacer comentarios que recibieron tanto enfervorizadas adhesiones como duras críticas.

“¿Te gustaría que Mendoza y Córdoba se independicen de Argentina?”, preguntó Serrano en Instagram y habilitó las opciónes “Sí” y “No”, en modo encuesta, para que le contesten sus 2.9 millones de seguidores. Antes de esperar resultados, aventuró un escenario ante esta probable independencia de la provincia: “Te imaginás. La República de Mendoza; 10% de impuestos, la nueva Andorra sudamericana, potencia en 5 años”, dijo con el emoji “enamorado”, aquel que tiene corazones en lugar de los ojos. “Déjenme soñar”, pidió, al margen.

Como si fuera un economista en campaña, detalló un posible plan para complementar su idea: “Lo que deberían hacer en Argentina, si tuviesen dos dedos de frente, es bajar impuestos y crear una cripto moneda propia, blockchain, anti-inflación. Pero es mejor seguir haciendo lo mismo que hace 40 años y aumentar más la línea de pobreza”. Además, y para oponerse a cómo considera que se manejan actualmente los destinos de la economía local, Serrano opinó: “Dios, pleno 2021, pero esta gente vive como en la Guerra Fría. Me levanté enculado”.

“En el contexto mundial en el que estamos, es claro que las riquezas se van a donde haya mas libertad financiera. Si Brasil cobra 35% y Chile 30% (ponele, no sé los números reales), acá en Argentina cobras 10% o 15%. Resultado: RECAUDÁS MÁS Y HACÉS MÁS PLATA. 2+2=4. Dale que se puede”, dijo para justificar su punto.

44k el bitcoin, elon musk, el hombre definitivo — Julián Serrano (@JulianSerrano01) February 8, 2021

La opinión de Serrano no quedó allí, sino que amplió su campo de batalla yendo a Twitter. “Mendoza necesita independizarse de argentina”, reafirmó. “No es ser ‘economista’, es tener dos dedos de frente”, consideró después. Entre las críticas recibidas por sus comentarios en esta red social, un usuario le dijo: “Julián, no sé de donde sacas que en Mendoza todo es color de rosas. Hay miles de cosas que están mal, más de las que pensas. Que habiliten ciertas cosas en medio de esta pandemia no es hacer todo bien, eh”. “Claro, como ser parte de Argentina, jajaj”, se burló el influencer.

En las últimas semanas, Serrano dio su punto de vista respecto al salto que dio el Bitcoin después de que Elon Musk le diera su respaldo en las redes sociales: “44k el bitcoin. Elon Musk, el hombre definitivo”, twitteó, para después ampliar su mirada en términos de política económica: “El cambio de paradigma que significan las criptomonedas es poético y bellísimo. Dinero creado por privado que no puede ser regulado por ninguna entidad, gobierno, banco u estado. Espectacular. El poder lo tiene el individuo”.