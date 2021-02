Alberto Fernández recibe a la Mesa de Enlace

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



En medio de la polémica por las declaraciones del presidente sobre un posible aumento de las retenciones, los dirigentes plantearán que los productores “no son formadores de precios” y volverán a presentar un documento de propuestas, como lo hicieron en 2019.

En medio de la polémica por las declaraciones del presidente sobre un posible aumento de las retenciones, los dirigentes plantearán que los productores "no son formadores de precios" y volverán a presentar un documento de propuestas, como lo hicieron en 2019.

El presidente Alberto Fernández se reunirá este miércoles con los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, según se informó oficialmente,

El mandatario, continuará con su agenda de trabajo desde la Casa Rosada, donde recibirá a las 15.30 a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias.

La reunión fue agendada por el Presidente horas después de que las entidades del campo la solicitaran para debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y manifestar personalmente su rechazo ante un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios.

La reacción del sector se produjo luego de que el Presidente planteara la posibilidad de aplicar ese tipo de medidas para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maíz y el trigo para, así, "garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables".

En ese sentido, Fernández dijo que no está "contra el campo" sino enfocado en una recuperación del salario "en términos reales" después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, "fue del 20 por ciento", según expresó durante un reportaje concedido días atrás.

"Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales", señaló el Presidente.

La convocatoria del mandatario a los ruralistas se da también en momentos en que el Gobierno nacional comenzará una instancia de diálogo con sectores empresariales y sindicales en procura de alcanzar acuerdos que tengan como premisa lograr la mejora real de los salarios por sobre los precios.

Propuestas de la Mesa de Enlace

En la reunión de hoy los representantes de los productores volverán a presentar a Alberto Fernández, como lo hicieron en dos oportunidades durante 2019, la propuesta agropecuaria que contempla 14 puntos consensuados entre las cuatro entidades, en pos del “desarrollo armónico de todo nuestro país, de la producción, el empleo, la reducción de la pobreza, y la vinculación inteligente con el mundo”.

Los dirigentes del campo proponen una política agroindustrial de largo plazo que permita mejorar la competitividad del sector, mediante una baja de los costos laborales y la presión impositiva, que permita realizar inversiones y generar empleo de calidad.

Por otro lado, desde la Mesa de Enlace piden “previsibilidad, estabilidad económica, seguridad jurídica e interacción público-privada”, y en materia de infraestructura los productores reclamaron conectividad, electrificación en las zonas rurales y mejoramiento de los caminos rurales.

El presidente de CRA, Jorge Chemes, precisó que el objetivo de las entidades “es reafirmar todo lo que le venimos diciendo a los funcionarios y al presidente. En diciembre de 2019 le hemos entregado un documento con 14 puntos. Lo que queremos es no dejar ninguna posibilidad de que nos digan que no arrimamos ninguna propuesta y ahora queremos reafirmarlas”.

En ese sentido, Vila Moret dijo: “Volveremos a reiterarle el efecto devastador que tienen las retenciones y los cupos en la producción, algo que ya vivimos en el pasado reciente y destruyó los volúmenes de cosecha y exportación, la superficie sembrada y la capacidad del campo de generar divisas y empleo. En fin, son todas ideas y propuestas contenidas en nuestro documento, que ya se lo acercamos en varias oportunidades al Gobierno, pero evidentemente no lo han leído con atención puesto que si no no estarían diciendo las cosas que dicen. Se lo volveremos a llevar”.

Además, del documento de 14 puntos que conforman la propuesta de la Mesa de Enlace, ayer desde la Federación Agraria Argentina, su presidente Carlos Achetoni comentó que presentarán esta tarde a Alberto Fernández el pedido de quitar el IVA a los alimentos de la canasta básica, una iniciativa que elevó días atrás la entidad para su correspondiente análisis.

Por otro lado, los federados pedirán avanzar con más desafectación impositiva, para impulsar las producciones de todo el país con progresividad y mayor énfasis desde los más pequeños hacia los medianos y grandes productores. Y también habrá un pedido de herramientas especiales y adecuadas para el desarrollo de la agricultura familiar, así como condiciones de financiamiento de acuerdo a escala y producción.

Otros de los reclamos que planteará la Federación será fomentar el cooperativismo y asociativismo para lograr mayor generación de valor agregado y empleo, e implementar un fondeo de la ley de emergencia agropecuaria para asistir a los productores cuando sufren inclemencias climáticas en sus producciones. Por último, se mencionará la propuesta de la entidad sobre seguro multirriesgo y hablar de la necesidad de precios de referencia para que los productores obtengan una mejora en los precios que reciben.

Con información de Télam