https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.02.2021 - Última actualización - 10:57

9:21

Los equipos rosarinos no modificaron la base de sus planteles pese a la llegada de algún refuerzo y encararán la primera mitad del 2021 con poco recambio.

A días del debut Central y Newell's: distintos e iguales Los equipos rosarinos no modificaron la base de sus planteles pese a la llegada de algún refuerzo y encararán la primera mitad del 2021 con poco recambio. Los equipos rosarinos no modificaron la base de sus planteles pese a la llegada de algún refuerzo y encararán la primera mitad del 2021 con poco recambio.

Por Daniel Domínguez

A pocos días del arranque de la Liga Profesional 2021, Central y Newell's se ponen a punto y esperan para terminar de confeccionar sus planteles.

En un mercado devaluado por la crisis post pandemia, cada negociación es compleja y nadie quiere perder más de lo que ya perdió.

Por el lado de Arroyito, si hoy fuese el debut ante Argentinos Juniors, solo podría contar con Marco Ruben como cara "nueva".

El goleador salió del modo licencia y se pone a punto para seguir inflando redes contrarias. De todas maneras, es poco probable que pueda estar desde el arranque ante los de La Paternal, aunque sí jugar algunos minutos para comenzar a ganar rodaje.

De atrás para adelante, el Kily Cristian González pidió un arquero y dos defensores, aunque por ahora no tiene nada.

La novela de Jorge Fatura Broun va por el capítulo mil. Pese a que entre el jugador y la institución auriazul está todo acordado, el problema radica en la forma de pago y los impuestos. Desde Gimnasia se muestran inflexibles y si el tema se sigue dilatando, la comisión directiva auriazul ya avisó que irá por otros nombres.

Con Jonathan Bottinelli y Diego Novaretti a punto de rescindir, al DT le urge contratar un par de zagueros para que peleen un lugar con Joaquín Laso y el pibe Facundo Almada.

Los apuntados son Gastón Ávila, de Boca, Joaquín Novillo, de Belgrano, y Nicolás Ferreyra, de Estudiantes de Río Cuarto.

Ávila, el mismo que hizo todas las inferiores en Granadero Baigorria y se fue muy mal con los actuales dirigentes, puede retornar al club que lo formó ya que los xeneizes estarían de acuerdo a cederlo hasta final de temporada a cambio de 180 mil dólares. Acá también, una de las trabas es la forma en la que se abonará ese monto.

Con lo que tiene

Así las cosas, con todo por resolverse en tema refuerzos, el Kily mete mano con lo que tiene y la primera formación de la nueva campaña no será tan distinta a la de la última presentación.

Aquella noche del 16 de enero en San Juan, por la final de la Zona Complementación ante Vélez, Central alistó a: Marcelo Miño; Damián Martínez, Laso, Jonathan Bottinelli y Lautaro Blanco; Emanuel Ojeda, Fabián Rinaudo, Luciano Ferreyra y Emiliano Vecchio; Alan Marinelli y Lucas Gamba.

Para peor, de estos once, Martínez no podrá estar por haber sido expulsado durante ese encuentro y, lo dicho, Bottinelli no será tenido en cuenta.

Las alternativas son los pibes del club y allí aparecen Gino Infantino, Mateo Tanlongo y Francesco Lo Celso, entre otros.

Una buena entre tantas pálidas es que tanto Fernando Torrent como Rafael Sangiovani, operados de fracturas en dedos del pie, empezarán a entrenarse a la par de sus compañeros a partir de esta semana.

Siendo optimistas y considerando que la comisión pueda abrochar todos los pedidos del Kily, Broun entraría en lugar de Miño, Ávila iría por Bottinelli y cuando esté a punto, Ruben reemplazaría a Marinelli.

En la previa parece un plantel corto para afrontar el torneo y la Copa Sudamericana, pero también es cierto que todos los equipos, salvo Boca y River, están en la misma situación.

En el Parque, la misma historia

La cosa no cambia demasiado en el Coloso Marcelo Bielsa. Si en un mercado convencional a Newell's se le complica traer jugadores, qué decir de uno envuelto en una pandemia.

A pesar de la llegada de Yonathan Cabral, procedente de Atlético Tucumán, y del inminente arribo de Franco Escobar desde Estados Unidos, el entrenador Frank Kudelka sigue pidiendo por jugadores para reforzar un plantel que está plagado de pibes.

En este receso, la comisión, conjuntamente con el mánager Sebastián Peratta, fueron armando un verdadero rompecabezas a la hora de las altas y bajas.

Caso curioso el de la Lepra que tres de sus "nuevos" jugadores son futbolistas que surgieron de las divisiones inferiores. Julián Marcioni regresó de sus préstamos en Independiente de Mendoza y Atlanta, Braian Rivero hizo lo propio desde Independiente del Valle de Ecuador y lo de Escobar, aunque todavía no está cerrado, es un ejemplo de lo mal que se viene manejando la institución en materia fútbol.

En 2017, con apenas un puñado de partidos en Primera, Escobar fue transferido al Atlanta United de la MLS de los Estados Unidos a cambio de 500 mil dólares por el ochenta por ciento de su pase. Luego de ser campeón de la mano de otro ex Newell's como el Tata Gerardo Martino, el defensor fue perdiendo terreno en la consideración de los distintos técnicos que llegaron al conjunto estadounidense y en este comienzo de año tiene la posibilidad de regresar al club de sus amores. Escobar, que el 21 de febrero cumplirá 26 años, llegaría a préstamo por un año y ocuparía un puesto en donde Kudelka no tiene demasiadas opciones. Luego de la recisión de contrato del uruguayo Ángelo Gabrielli, en el lateral derecho solo quedó Facundo Nadalín.

Antes del cierre de la Copa Diego Maradona, el entrenador rojinegro había pedido cubrir los puestos del lateral derecho, central, volante interno y dos delanteros.

Por el momento, Cabral y Escobar estarían siendo las respuestas en la zona defensiva, aunque de mitad de cancha para adelante la cosa cambia.

Aníbal Moreno, otro jugador que Newell's no disfrutó, será jugador de Racing a partir de hoy. La operación se cerró el fin de semana en dos millones de dólares por el cincuenta por ciento del pase y con posibilidad de que en diciembre los de Avellaneda adquieran la otra mitad.

En la delantera, el sueño de que Sebastián Palacios regrese a la institución, aparece cada día más lejos.

Desde Independiente quieren contar con el jugador ya que lo ven como una gran posibilidad de transferencia en un mercado en el que el Rojo está tapado de juicios por deudas millonarias.

Entonces, si el encuentro entre Newell's y Vélez se disputara hoy, la única cara nueva en condiciones de debutar sería Cabral.

Teniendo en cuenta el último partido ante Racing por la última fecha de la Zona Complementación, Newell's hoy tiene menos que antes.

Aquella tarde que terminó con derrota 3-1 en el Cilindro, Kudelka paró a: Ramiro Macagno, Gabrielli, Manuel Guanini, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo, Pablo Pérez, Jerónimo Cacciabue, Juan Sforza, Palacios, Maxi Rodríguez y Alexis Rodríguez.

Dentro de las buenas noticias, Alan Aguerre e Ignacio Scocco ya están recuperados de sus lesiones y podrán ser tenidos en cuenta para visitar Liniers.

Repasando...

Para disputar torneo y Sudamericana, a simple vista se nota un plantel con muchos juveniles, poco recambio y un tanto desbalanceado.

El arco no genera duda, Ramiro Macagno, que firmó su vínculo con la institución hasta 2023, respondió cuando tuvo que reemplazar a Aguerre y es una buena opción para la doble competencia.

En defensa, la cosa se complica. Lo dicho, por ahora el DT solo tiene un lateral derecho (Nadalín) y un lateral izquierdo, Bíttolo. Esto, claro está, sin contar a los chicos que se vienen asomando en esa posición, como puede ser el caso de Brian Calderara.

Entre los zagueros, Cabral y Gentiletti pintan como dupla titular para la temporada, mientras que Manuel Capasso que no debutó desde que llegó en octubre del año pasado y el juvenil Facundo Mansilla (sin minutos en Primera) son las opciones de relevo.

En el centro del campo, Fernández y Cacciabue son fija, y como posibilidades aparecen Rivero y Sforza. Pablo Pérez tendrá su lugar asegurado y quien esperará una chance por esa banda será Marcioni, de buenas actuaciones en la B Nacional.

Arriba, Scocco y Maxi Rodríguez son la ilusión, aunque quienes vienen atrás lo hacen desde muy lejos: Enzo Cabrera y Alexis Rodríguez.

A estos nombres hay que sumarle a Mauro Formica, toda una incógnita. No porque el Gato no haya demostrado su calidad a lo largo de su carrera, es que la lesiones lo tuvieron a mal traer los últimos años y la imagen que dejó en el cierre del 2020 no fue nada buena.

A la espera de poder cerrar algún otro nombre en la zona ofensiva, Kudelka busca hacer causa común y fortalecer un grupo que no estuvo a la altura en la Copa Maradona, pero que demostró fortaleza la temporada pasada en un contexto sumamente negativo como era el tema del descenso.