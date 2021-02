https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cierra esta noche la última oferta de canje de deuda que realizó YPF Se estima que el canje será exitoso. El Grupo Ad Hoc aceptó los términos de la nueva oferta con respecto a los bonos que vencen el 23 de marzo por US$ 412,6 millones.

La última oferta de canje de deuda que realizó YPF, por US$ 6.220 millones, estará disponible hasta esta medianoche y se aguarda que la petrolera pueda cerrar el proceso con un alto nivel de adhesión.



El lunes último, el Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de la compañía, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, aceptaron los términos de la nueva oferta de canje que realizó la petrolera con respecto a los bonos que vencen el 23 de marzo por US$ 412,6 millones.

Esa postura de los acreedores más duros -que representan alrededor del 45% de los bonos a reestructurar- permite estimar que el resultado del canje será exitoso.

La cuarta oferta por los bonos cortos "representa una mejora con respecto a los términos anteriores anunciados por la compañía en consonancia con la posición del Grupo y proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos de 2021", expresaron los bonistas en una comunicación pública.

Así, por cada US$ 1.000 de los Bonos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.

Los bonistas expresaron que la última propuesta "dará lugar a una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que proporcionará a la Compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021".

A fines de la semana pasada, YPF había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles, a lo que hay que sumar el 45% del Grupo Ad-Hoc, que apoyó públicamente la propuesta de la petrolera esta semana.

La empresa decidió extender hasta este miércoles inclusive el plazo de la oferta de canje -vigente desde el mes pasado- para posibilitar que ingrese la mayoría de los acreedores.

Con información de NA