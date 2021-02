Video: el tiro imposible de Stephen Curry del que habla toda la NBA

Stephen Curry está dejando atrás la dura lesión que lo alejó de las canchas en la última temporada. Este martes el base volvió a ser decisivo en la victoria de Golden State como visitante en San Antonio por 114-91.

El MVP terminó con 32 puntos en 32 minutos, y un 11-20 en disparos de cancha (4-10 en triples). Además de su excelente actuación, Curry se despachó con una jugada brillante.

Cuando restaban poco más de dos minutos para el final del primer cuarto, el 30 de la franquicia californiana tomó el balón en ataque: primero dejó en el camino a DeMar DeRozan con una finta y siguió su destino hacia el aro. Frente a la oposición de Rudy Gay y Lonnie Walker, Stephen hizo un giro en el aire y, sin mirar la canasta, de espalda, lanzó la pelota con su mano derecha para anotar el doble.

Con este último juego, los últimos cinco partidos de Curry demuestran que está de regreso en su mejor nivel. Lleva un promedio de más de 37 puntos por juego, con 5.4 rebotes y pases gol por encuentro.

