https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.02.2021 - Última actualización - 19:01

18:47

Estados Unidos

Twitter afirmó que el bloqueo a Donald Trump será permanente

El bloqueo no será alterado incluso si el ex mandatario de EEUU se postula para presidente nuevamente en 2024

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Estados Unidos Twitter afirmó que el bloqueo a Donald Trump será permanente El bloqueo no será alterado incluso si el ex mandatario de EEUU se postula para presidente nuevamente en 2024 El bloqueo no será alterado incluso si el ex mandatario de EEUU se postula para presidente nuevamente en 2024

El bloqueo de las cuentas de Twitter del ex presidente Donald Trump es permanente y no se verá alterado incluso si este se postula para presidente nuevamente en 2024, dijo el miércoles un alto funcionario de la compañía. Durante una entrevista en “Squawk Box” transmitida por la cadena CNBC, el director financiero de Twitter, Ned Segal, fue consultado si la plataforma restablecería la cuenta de Trump en el caso de que él decidiera postularse nuevamente en las próximas elecciones presidenciales y ganara. “La forma en que funcionan nuestras políticas es que cuando alguien es bloqueado de la plataforma la decisión es permanente, ya sea que sea un comentarista, un director financiero o un funcionario público anterior o actual”, dijo Segal. Tenés que leer YouTube suspende el canal de Donald Trump por tiempo indefinido “Nuestras políticas están diseñadas para asegurarnos de que las personas no inciten a la violencia; si alguien lo hace debemos sacarlo del servicio y nuestras políticas no permiten que la gente regrese”, agregó. “¿Eso quiere decir que no (podrá recuperar su cuenta), entonces?”, insistió la presentadora de Squawk Box, Rebecca Quick. “Fue bloqueado cuando era presidente, y no hay diferencias para los funcionarios públicos una vez que se decide el bloqueo del servicio”, respondió Segal. Trump fue bloqueado de Twitter el mes pasado, luego de los disturbios ocurridos el 6 deenero en el Capitolio de los Estados Unidos, cuando cientos de sus seguidores irrumpieron en la sede del Poder Legislativo para intentar impedir la certificación de la victoria de Joe Biden por parte del Colegio Electoral. Justo antes del bloqueo, Trump había tuiteado sobre las elecciones, cuyos resultados tildó de fraudulentos aunque sin evidencias, y dijo que no asistiría a la toma de posesión de Biden. Entonces, Twitter informo que, en un sentido amplio, los tuits habían violado la política de “Glorificación de la violencia” de la empresa. Además, evitó condenar abiertamente la violencia una vez que estaba teniendo lugar. Posteriormente, la plataforma prohibió la cuenta de @TeamTrump, perteneciente al equipo de campaña de Trump y a su director digital, Gary Coby, por violar la política de evasión de prohibiciones al intentar darle al ex presidente la oportunidad de hablar en Twitter luego de bloqueo. Trump también intentó tuitear desde la cuenta @POTUS y esos tuits fueron eliminados rápidamente. Esa cuenta, sin embargo, no fue bloqueada debido a que es una cuenta del gobierno y luego fue transferida a la administración de Biden.

Temas: