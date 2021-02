https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.02.2021

18:56

Video viral

"Perdón amor, me puse a pelotudear": quiso hacerle una broma a su esposa y volcó su auto

Una pareja recorre un camino de tierra en un Jeep. El hombre va confiado pero las cosas no salen como esperaba...

El video tiene por protagonistas a una pareja que recorría un camino de tierra en un Jeep. La mujer filma evidentemente asustada, pero su pareja parece tener las cosas en claro. "Filma, en tu vida vas a tener una aventura como esta", dice el hombre entre risas a lo que la chica responde "No, en serio te lo digo Mauricio". Las cosas transcurren normalmente y Mauricio explica que aquel camino que recorrían es el "circuito chico" y tranquiliza a su amor, tratándola con dulzura y explicándole que para aquella clase de aventuras era ese Jeep. Luego, las cosas se complican: mirá lo que pasó: Tenés que leer Viral: liberaron a una comadreja rescatada y tuvo un final inesperado La sorpresa viene después de lo que parece ser una acelerada y la imagen del video comienza a dar vueltas y queda todo en negro. Quedó en evidencia que volcaron y Mauricio se disculpó "perdón amor, me puse a pelotudear" y luego dijo "me puso en choto". Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido.