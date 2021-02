https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.02.2021 - Última actualización - 19:52

19:20

Conmoción en las redes

Encontraron muerta a la ex novia de Boateng

Kasia Lenhardt, ex novia del futbolista Jerome Boateng, apareció muerta en su departamento en Berlín

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

