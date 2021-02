https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Investigan la muerte del "10"

El acompañante terapéutico de Maradona dijo que Agustina Coaschov le indicó que dejara de asistirlo

Carlos Cotar indicó que mientras él estuvo con Maradona no lo vio "mal" sino como "una persona que recién salía de una operación". "No lo vi con ansiedad ni con ganas de consumir", describió.

Carlos Cotar, el acompañante terapéutico de Diego Maradona, declaró hoy como testigo en la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte del exastro futbolístico y dijo que fue la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las imputadas en el expediente, quien le indicó que dejara de asistir al paciente porque iba a haber "un impasse". "Conté la verdad de lo que yo viví desde el sábado 7 hasta el viernes 13 (de noviembre de 2020), aporté todos los informes que había hecho y agregué algunos audios que no estaban en la causa", relató esta tarde a la prensa el testigo, al retirarse de la Fiscalía General de San Isidro. Cotar indicó mientras él estuvo con Maradona no lo vio "mal" sino como "una persona que recién salía de una operación". Tenés que leer Autorizan a los fiscales a abrir los celulares de Diego Maradona "No lo vi con ansiedad ni con ganas de consumir", describió. Consultado sobre qué le preguntaron los fiscales, el testigo dijo que él respondió sobre "las personas que estaban" con el paciente, quienes "entraban y salían" de la casa de Tigre, si Maradona "estaba solo". "Di los nombres de las personas que estaban y sus teléfonos", indicó. Cotar relató que él asistió a Maradona hasta el 13 de noviembre cuando le pidieron que se retirara, que se iba a hacer "un impasse". "Me lo dijo Agustina (por Cosachov)", detalló el acompañante terapéutico, quien explicó que después de que él se retiró, envió mensajes de audio al equipo médico para saber cómo iba a continuar el tratamiento pero que no obtuvo respuesta. En ese sentido, el testigo contó que con Cosachov hablaba más seguido y con el cirujano Leopoldo Luque, otro de los imputados en la causa, "a veces" y en el hospital. Tenés que leer Imputaron al psicólogo y a los dos últimos enfermeros de Maradona "Hice lo que pude con mi parte hasta el momento en qué estuve", añadió y aclaró que él no decidió "el tratamiento", sino "el psicólogo (Carlos Díaz, otro de los acusados) y Luque". "Era un tratamiento intensivo porque tenía una problemática desde hacía bastante tiempo y tenía muchísimas cosas por tratar", concluyó. Con información de Telam