Línea directa

Miércoles 10.02.2021

19:34

Plan de vacunación

AFILIADA AL IAPOS

"Sobre el plan estratégico para vacunación Covid, del gobierno provincial, quiero decir, sin faltarle el respeto a nadie, pero con total sinceridad, que al gobierno provincial no le creo absolutamente nada. Segundo que, como afiliada al Iapos, tengo la experiencia de que todos los años (quizás uno nomás, no) he tenido que comprar la vacuna antigripal, dadas las postergaciones a las que nos somete la obra social y la provincia, por consiguiente. Entonces, no sé qué van a hacer este año con la vacuna contra el Covid y tampoco sé lo que pasará con la antigripal, si por lo menos la podremos comprar, y conste que soy una persona jubilada. Gracias al diario por la amabilidad de dar espacio a nuestras inquietudes".

La moral

ERCILIO FERRI

"Los hombres no son como los describen quienes los idealizan. Cristianos y otros utopistas, ni por aquellos que los quieren muy diferentes de lo que de hecho son y siempre han sido y no pueden evitar ser. Los hombres cuanto menos sus compatriotas para quienes y acerca de quienes Maquiavelo escribía, en su mayor parte parecen ingratos, lascivos, falsos y disimulados, cobardes y codiciosos, arrogantes y ruines. Su impulso natural es ser insolentes, cuando sus negocios prosperan y abyectamente serviles, cuando la adversidad los golpea. Les importa poco la libertad. El hombre les dice más que la realidad y la coloca bien abajo de la seguridad, la propiedad o el deseo de venganza. Esto último, el gobernante puede proporcionarlo en un grado razonable. Los hombres son fácilmente corrompibles y difíciles de curar; responden tanto al temor como al amor, ante el cruel Aníbal y el justo y humano Escipión. Si estas emociones no pueden combinarse, el temor es lo más confiable. Siempre que esto no se vuelva en odio, que destruye el mínimo de respeto que los súbditos deben conservar para aquellos que los gobiernan".