El sonido del retrato

Por Orlando Salerno (*)

Cierto día de verano de mucho calor tuve que hacer una visita a un cliente en una ciudad vecina a la ciudad donde estaba la sede de la empresa para la cual yo trabajaba. Este señor vivía en un barrio que lindaba con el área rural de la pequeña ciudad de Soledad de Minas, en la provincia brasileña de Minas Gerais, era un ingeniero mecánico jubilado que vivía con su mujer, maestra también jubilada. Al llegar a la casa fui recibido por esta amable y gentil señora que me hizo pasar por el living directo a la cocina. Como ya a esa hora temprana hacía mucho calor, con cordialidad me ofreció algo fresco para tomar que acepté; me sirvió un vaso largo de una refrescante -más ácida y mentolada que dulce- limonada que me cayó muy bien, me sació y cortó la sed en el acto, además de refrescarme.

En aquella época yo era representante de una gran ferretería de la ciudad de Varginha y este señor era un cliente que hacía muchos pedidos. Después de tomar solo un vaso de la refrescante limonada y agradecerle, la gentil señora me llevó hasta el taller del fondo donde su marido pasaba largas y elásticas horas. Este señor seguramente debería tener en el mapa astral de nacimiento y entrada al sistema del mundo al planeta Urano en las casas 7 o 9 sobre paño de fondo zodiacal Géminis, Libra o Acuario, de preferencia en grado impar de unidad diferente de 1 y en una muy favorable angulación, sobre todo con el planeta Júpiter porque era de esos ingenieros con una gran capacidad inventiva que ocupaba su tiempo libre en pensar con el pensamiento y con las manos al mismo tiempo. Era un taller mecánico súper ordenado, muy bien equipado y muy bien puesto que oras me parecía un taller y oras se me pre figuraba el atelier de un artista.

Ni bien entré, su mujer nos dejó, nos saludamos amablemente, él dejó de hacer lo que estaba haciendo en el acto. Su carácter franco, afable y abierto correspondía lisa y llanamente a una persona que se realiza día por día con el aderezo de la invención y sin las sombras, más fantasmas de los tedios & cía. que acosan y asustan a algunas personas jubiladas que no saben qué hacer con su tiempo libre pagado por la jubilación.

Después del saludito le transmití las informaciones de la empresa, y así que le entregué las facturas y le dije que había traído todo el pedido y tras haber recibido, verificado, firmado y devuelto la factura copia para la empresa fuimos juntos hasta el baúl de mi coche a buscar las varias cajas… pesaditas… para llevarlas al taller-atelier. Con la mejor disposición y humor le ayudé a abrir las cajas y sacar las herramientas, piezas y demás chucherías dejándolas sobre una gran mesa. Esta actividad nos llevó un grato tiempo que se extendió hasta un poco más allá de la media mañana. Cuando terminamos de vaciar la última caja me agradeció la ayuda. Desde el punto de vista de mi cargo en la Ferretería me correspondía hacer la entrega a clientes seniors como el ingeniero, solamente, pero como este señor era tan amable, gentil y persona muy interesante lo ayudé por puro y espontáneo gusto.

Cuando terminamos me dijo muy jovialmente "venga conmigo a la cocina que le voy a mostrar algo que nunca vio y de yapa refrescarle el garguero". Lo seguí por el patio y al entrar al corazón de la casa se dispuso a hacer un licuado, lo que para mí no tuvo ningún misterio ni novedad, mientras tanto, entabló una charla bien técnica y detallada sobre algunas de las herramientas del pedido. Con la jarra encajada en el motorcito tapada con rodajas de banana, mamón, un manojito de hojas de menta, hielo molido a martillo, dos vasos llenos de agua de filtro de barro adentro, es decir, con la licuadora lista para licuar él siguió la plática. Yo esperaba condicionado por la costumbre desde la infancia de que en el momento en el que prendiera la licuadora pararíamos de hablar durante algunos largos segundos a cortos minutos… pero grata y grande fue mi sorpresa cuando al accionar el botón de comando, él siguió hablando con naturalidad sin elevar la voz y la licuadora empezó a licuar en el más puro y profundo silencio… ¡¡¡Una verdadera novedad !!!...

Paradójicamente, ahora, mientras estoy escribiendo este relato / crónica en la cocina de aire campestre de la casa de la madre de mis hijas, a las 8h 05m de una mañanita lluviosa de Capricornio 24 navidad 2020 justo mientras escribía sobre la licuadora silenciosa del ingeniero, ella conectó la licuadora de su cocina para hacer leche de avena para el desayuno y la señorita giradora hizo el barullo estridente al que nos tiene acostumbrados.

(*) Profesor y escritor