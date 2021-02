Todo lo que hay que saber sobre el nuevo torneo de la Liga Profesional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un informe dedicado a despejar dudas respecto a la disputa del certamen que, además de clasificar al campeón a la Libertadores 2022, tendrá clásicos, y aunque tampoco habrá descensos, sí se empezarán a tener en cuenta los promedios.

¿Cómo se va a jugar la Copa de la Liga Profesional que arranca este viernes? Como en el fútbol argentino, ningún torneo es igual a otro, el diario deportivo Olé realizó una producción que da cuenta detalladamente de todos lo que el futbolero debe saber del nuevo formato de disputa del campeonato.

Los 26 participantes fueron divididos en dos zonas de 13 equipos. Cada club jugará 12 partidos ante los de su mismo grupo (una sola rueda), y en la jornada que queda libre disputará un interzonal contra su clásico o emparejamiento (Boca-River, por ejemplo, se medirán en la quinta fecha).

Con la suma de esos puntos (esta fase terminará el 9 de mayo), los primeros cuatro de cada zona se enfrentarán en playoffs: el 1° Zona A vs. 4° Zona B (partido 1), 1° Zona B vs. 4° Zona A (partido 2), 2° Zona A vs. 3° Zona B (partido 3) y 2° Zona B vs. 3° Zona A (partido 4). Las instancias de cuartos de final (único encuentro, el 16 de mayo) se jugarán en el estadio del club mejor ubicado. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, habrá penales.

Las semifinales (ya en cancha neutral, el 23 de mayo) las disputarán: ganador de partido 1 vs. ganador partido 3 y ganador de partido 2 vs. ganador partido 4. También se definirá desde los 12 pasos en caso de empate. Y la final, el 30 de mayo, también será a partido único en estadio neutral. La diferencia es que en caso de igualar tras los 90' se recurrirá a un tiempo suplementario (como en las definiciones de la Conmebol), y de persistir la igualdad se ejecutarán penales.

26 equipos. Los cuales están divididos en dos zonas. Así comenzará el nuevo torneo de la LPF. Foto: Gentileza

El vencedor de este encuentro será consagrado Campeón de la "Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2021" y se clasificará a la Copa Libertadores 2022, como ARGENTINA 1. Nuestro país dispone de seis plazas para el máximo torneo continental. Las otras cinco saldrán del campeón del Torneo LPF 2021 que se jugará en el segundo semestre (una rueda, 25 fechas), el ganador de la Copa Argentina 2020 (en disputa) y los cuatro mejores equipos de la tabla general 2021 (comprende los puntos de la fase regular de la Copa y los de los 25 partidos del otro torneo).

En tanto, los siguientes cinco equipos de esa tabla irán a la Copa Sudamericana, junto al vencedor de Banfield-Vélez (cupo pendiente de la Copa Diego Maradona; el Taladro como perdedor de la final de la Fase Campeón y el Fortín como ganador de la Fase Complementación).

No habrá descensos en todo 2021, aunque los puntos de esa misma tabla general es la que sumará para los promedios: la pérdida de la categoría será a fines de 2022. ¿Y el VAR? Como las homologaciones de IFAB no llegaron en fecha, recién se empezará a implementar en Primer División después de la Copa América.

Una salvedad con el mercado de pases: estará abierto hasta el jueves 18, a las 18. Pero ojo: aquellos jugadores que hayan firmado planilla para un club en la primera fecha de la Copa LPF 2021, no podrán actuar durante el mismo torneo para ningún otro club de Primera División.

Además estará en juego el Trofeo de Campeones 2021: una final única entre ambos campeones de este año. No dará ninguna plaza copera aunque sumará una estrella.

Los clásicos

Luego de sortearse las zonas del torneo de la LPF que comenzará este viernes, quedaron definidos todos los clásicos del certamen. Claro, algunos son rivales históricos y otros quedaron emparejados en los interzonales por ubicación geográfica.

Fecha 1: en el arranque del torneo quedan libres Platense y Sarmiento, los dos recientes ascendidos, pero el partido quedará postergado para más adelante por que ambos arrancan más tarde. Se jugará en Vicente López.

Fecha 2: Atlético Tucumán será local de Central Córdoba de Santiago del Estero en el Monumental José Fierro.

Fecha 3: Argentinos Juniors recibirá a Vélez en el Diego Armando Maradona.

Fecha 4: San Lorenzo y Huracán tendrá lugar el domingo 7 de marzo y el Ciclón será local en el Nuevo Gasómetro.

Fecha 5: el superclásico ocurrirá el domingo 14 de marzo, Boca y River se medirán en la Bombonera.

Fecha 6: el domingo 21 de marzo se jugará el clásico Banfield-Lanús. El Taladro será local en el Florencio Sola.

Fecha 7: Talleres y Godoy Cruz se medirán en el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

Fecha 8: en el Presbítero Grella de Paraná, Patronato será local frente a Aldosivi.

Fecha 9: El domingo 11 de abril, Racing e Independiente protagonizarán el derby de Avellaneda en el Cilindro.

Fecha 10: Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán el domingo 18 de marzo en el estadio del Pincha.

Fecha 11: Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela a Arsenal.

Fecha 12: Central y Newell's protagonizarán el clásico local en el Gigante de Arroyito.

Fecha 13: Colón recibirá a Unión el domingo 9 de mayo en el estadio Brigadier López.