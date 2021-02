https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.02.2021 - Última actualización - 7:36

7:24

Pandemia en Estados Unidos

Un estudio responsabiliza a las políticas de Trump de alta mortalidad por Covid-19

Los fallos de la administración del ex presidente estadounidense en sanidad son responsables de “461.000 muertes innecesarias” antes de la pandemia y de decenas de miles más por no haber actuado de manera efectiva contra el virus y la contaminación del aire, según una investigación publicada en la revista científica The Lancet.

Crédito: Imagen ilustrativa



Crédito: Imagen ilustrativa

Pandemia en Estados Unidos Un estudio responsabiliza a las políticas de Trump de alta mortalidad por Covid-19 Los fallos de la administración del ex presidente estadounidense en sanidad son responsables de “461.000 muertes innecesarias” antes de la pandemia y de decenas de miles más por no haber actuado de manera efectiva contra el virus y la contaminación del aire, según una investigación publicada en la revista científica The Lancet.

Los fallos de la administración de Donald Trump en sanidad son responsables de “461.000 muertes innecesarias” en Estados Unidos antes de la pandemia y de decenas de miles más por no haber actuado de manera efectiva contra el COVID-19 y la contaminación del aire, según un estudio publicado en la revista científica The Lancet. En su informe, los 33 investigadores participantes en este estudio piden alejarse “inmediatamente” de las políticas sanitarias de Trump y reconocen que el gobernante republicano heredó décadas de políticas fallidas que su administración agravó. La investigación publicada en The Lancet pide revertir las políticas que han llevado a que la salud de la población estadounidense haya empeorado mientras en el resto del mundo ha mejorado y aseguró que “un camino que nos aleje de la políticas de la rabia y la desesperación de Trump no puede pasar por las políticas del pasado”. Las conclusiones, que los investigadores consideran “devastadoras”, se publicaron como parte de la Comisión Lancet para políticas públicas y sanitarias en la era Trump, establecida en 2017, e incluyen seis recomendaciones como una respuesta basada en la ciencia contra la pandemia y crear un sistema de sanidad pública similar al que tienen Canadá o los países europeos. Tenés que leer Un experto de la OMS pone en duda la información de inteligencia de EE. UU. sobre el coronavirus Además, pide un gran pacto fiscal y presupuestario para financiar la sanidad, la lucha contra el cambio climático y la mejora de los derechos civiles y la educación. El informe estima que en 2018 podrían haberse ahorrado 461.000 muertes con políticas sanitarias distintas y el 40 % de las más de 341.000 muertes de 2020 por covid-19 (más que en ningún otro país) se habrían evitado. Las estimaciones consideran que solo eliminando las laxas políticas medioambientales de Trump se habrían evitado 22.000 fallecimientos en 2019. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

Temas: