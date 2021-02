Rescataron a tres náufragos tras permanecer varados 33 días en una isla desierta en Bahamas

La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) rescató a ciudadanos cubanos que naufragaron en una isla en Bahamas y sobrevivieron a base de cocos, ratas y caracoles, según informaron fuentes oficiales. Estas tres personas fueron salvadas tras permanecer varadas durante 33 días.

Según se informó, el bote en el que viajaban volcó debido a las aguas turbulentas y una tormenta que atravesaron entre Cuba y Florida. Tras el accidente, los dos hombres y la mujer nadaron hacia la costa de Anguilla Cay, la mencionada isla deshabitada.

Al hallarlos luego de más de un mes, el teniente de la USCG Justin Dougherty le dijo a WPLG: “Fue increíble. No sé cómo lo hicieron. Me sorprende que estuvieran en tan buena forma”.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow. #D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

La Guardia Costera a través de su cuenta de Twitter difundió video donde mostró a la tripulación del helicóptero empujando cajas rojas desde la parte trasera para dotar a los varados de alimentos un día previo al rescate. No obstante, debido al mal clima, se vieron obligados a regresar a la base hasta el día siguiente, cuando volvieron a salvarlos.

El rescate fue dirigido por el comandante de la aeronave y piloto de helicóptero, Mike Allert, que manifestó que “los tres sufrían deshidratación, fatiga y se encontraban en una situación peligrosa debido a la falta de agua dulce”.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz