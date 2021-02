Se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para conmemorar y reconocer la trayectoria de todas aquellas mujeres que aportaron al avance de la ciencia y la tecnología, cuyas historias muchas veces queda en el olvido.

La anualidad de este día internacional, que se celebró el 11 de febrero de 2016 por primera vez, fue impulsada por las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la ONU-Mujeres y otras organizaciones competentes con el objetivo de promover el acceso equitativo y pleno de mujeres y niñas a la educación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (Educación STEM).

Pese a los grandes avances y logros de las mujeres en la historia -algunos de ellos claves en la actualidad-, su presencia en los ámbitos científicos sigue siendo menor que la de los hombres. A día de hoy, de hecho, se estima que solo tres de cada diez investigadores en todo el mundo son mujeres. A la brecha de género se le une la brecha salarial porque las investigaciones de mujeres están peor pagadas que las de los hombres, según datos de la misma UNESCO.

Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Today it's International Day of Women and Girls in Science#11F

