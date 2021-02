https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No se pusieron de acuerdo

Sain no irá a Diputados

El ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, no se presentará mañana ante los diputados que integran la comisión respectiva, para discutir sobre la problemática del área, tal como se había resuelto.

En un contexto de permanentes episodios de violencia e inseguridad, con nuevos casos de balaceras en Santa Fe y en Rosario, y cinco homicidios en las últimas 24 horas en la ciudad del sur, la agenda del encuentro aparecía especialmente acuciante. Y el funcionario provincial no se mostró reticente a dar explicaciones y fundamental de qué manera está actuando su cartera; más bien todo lo contrario: el problema fue que Marcelo Sain aceptó participar del encuentro, con la condición de estar acompañado por su equipo de asesores y de que se lleve a cabo en el recinto de la Cámara, y con la presencia de los medios de comunicación. Estas condiciones (sobre todo la última) no fueron aceptadas por los legisladores del Frente Progresista, que estaban dispuestos a aceptar el ámbito físico, pero no la publicidad, ya que consideraron que el encuentro debía ser a puertas cerradas, de la misma manera que en los casos precedentes, con el anterior ministro, el hoy diputado Maximiliano Pullaro. Ante la intransigencia de ambas partes en este punto, hubo una intensiva agenda de contactos y conversaciones entre funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes legislativos, en las que en un punto llegó a intervenir el propio gobernador Omar Perottti. Allí se decidió suspender el encuentro, y reprogramarlo para cuando estén dadas las condiciones. Esto sería anunciado esta misma mañana en una conferencia de prensa convocada por el presidente del bloque de diputados del PJ, Leandro Busatto. En tanto, a las 16 está prevista una nueva reunión de la Comisión de Seguridad.

