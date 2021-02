Un experto santafesino explica qué especie de pez se halló en el Río Paraná

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un ejemplar de colossoma macropomum, vulgarmente conocido como tambaqui o cachama negra. "Debe ser tomado como un alerta y determinar la causa de su llegada al Paraná, porque puede causar un daño ecológico", advirtió un especialista del Instituto de Limnología.

Un pescador deportivo se llevó una gran sorpresa al capturar un pez y no supo determinar su especie. El caso ocurrió días atrás durante una jornada pesca de embarcados en una lancha en la localidad correntina de Esquina, sobre el río Paraná. La presa redondeada como un pacú de grandes dimensiones desconcertó a todos. Y el video y fotografías se viralizaron el martes por las redes sociales como una curiosidad.

Luego de la publicación en El Litoral, especialistas del Instituto Nacional de Limnología de Santa Fe (Inali) lograron determinar de qué pez se trata: un colossoma macropomum, vulgarmente conocido como tambaqui o cachama negra. Lo que no se explican es cómo apareció en el Paraná, ya que el pez es original de la cuenca del río Amazonas, y jamás se tuvo noticia de que haya sido visto en nuestro Paraná.

"La especies no es un híbrido", fue lo primero que dijo el biólogo Luis Espíndola, desde el Laboratorio de Hidroecología del Inali, para aclarar las cosas. "Si está en el Río Paraná hay que ver como llegó", agregó luego el investigador de Conicet. "Desde ya, se puede considerar un especie no nativa".

Y más adelante dijo en relación a esto último: "Es una especie introducida. Generalmente las especies no nativas causas daños ecológicos en los sistemas donde se introducen". Por ese motivo, "esto tendría que ser tomado como un alerta y empezar a determinar las causas de su llegada", advirtió el especialista encargado de relevar todos los proyectos de acuicultura con especies introducidas, es decir no nativas. Por lo tanto conoce al dedillo la materia.

Investigaciones

La licenciada en Biodiversidad Natalia Carra trabaja junto a Espíndola en el Inali. En el laboratorio de Hidroecología, realizó una tesina sobre las especies no nativas en Argentina. Dicha investigación fue dirigida por Espíndola y por la doctora en Ciencias Biológicas Ana Pía Rabuffetti. "El trabajo se llevó a cabo mediante la publicación de artículos científicos y técnicos, y la especie en cuestión no apareció. Entonces es muy probable que existan más proyectos de acuicultura con especies no nativas, que no lo pudimos detectar por la metodología utilizada o que haya proyectos no declarados", dijo el biólogo en busca de una explicación sobre el fenómeno.

"Si existe un proyecto de acuicultura con esta especie, es muy probable que se haya escapado. Como pasa con la tilapia en Brasil -dijo Espíndola-. El tema es saber si la especie esta siendo cultivada en tanques redes, es decir, dentro del río. Si es así, la especie tiene altas probabilidades de escapar".

"Y si están siendo criadas en piletones que no tienen conexión con ningún río o arroyo, alguien la pudo haber soltado en el río, como también pasa en Brasil con especies de interés deportivo", dijo el biólogo en busca de entender sobre su aparición en el Paraná.

-¿Es un pescado que se come?, ¿es rico?

-La especie se utiliza para proyectos de acuicultura, porque es muy apreciada; y sí, se come y es rico, como el pacú.

Qué dice la ley

Por Luis Espíndola / Biólogo (Inali) / Conicet

Sólo las provincias de Corrientes, Neuquén y Tierra del Fuego presentan legislación referida específicamente al tema de introducción de especie, y las mismas adhieren a la Ley Nacional. Por otro lado, existen ocho provincias que presentan una legislación pesquera, pero éstas no están en adhesión a la Ley Nacional . En lo que respecta a estas legislaciones, son de nivel provincial y no especifican las especies no-nativas que se pueden o no producir dentro de cada jurisdicción. Finalmente, existen 12 provincias que carecen de legislación alguna respecto a la producción acuícola.

Santa Fe no adhiere a la legislación nacional y tiene su propia ley provincial: la Ley N° 12212 (Normas para el Ejercicio de la Pesca y otras Actividades Relacionadas con los Recursos Ícticos y Faunísticos de la Vida acuática). En el artículo 47 del capítulo VI, prohibe el ingreso de ejemplares vivos, la cría, el mantenimiento y la reproducción de: Langosta roja de Australia (Querax destructor) y Bagre africano (Clarias gariepinus, Clarias spp.). Al igual que algunas de las leyes anteriormente mencionadas, la Ley de Santa Fe solicita un estudio de impacto ambiental para el ingreso de ejemplares vivos, la cría, el mantenimiento y la reproducción de cualquier otra especie no-nativa para la cuenca en que se la pretende introducir.