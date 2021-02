https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un club que abarca un amplio sector de la ciudad

Newell's necesita del apoyo de todos

Newell's Old Boys no escapa a la realidad y al mal momento que atraviesan todos los clubes de la Liga Santafesina y sus principales directivos ya trabajan en el armado de las categorías de fútbol que se pondrán en marcha con el comienzo de los torneos oficiales. Mientras tanto, y por otro lado, un grupo de padres, vecinos y hasta socios del club, reclamaron y juntaron firmas para pedir un cambio de autoridades.

En una recorrida por la institución se vio el trabajo que se está realizando para poner a punto las instalaciones con vistas al próximo torneo liguista.

El club de barrio Roma atraviesa un momento complicado por falta de recursos. Mientras los actuales directivos aseguran que están trabajando con vistas al comienzo de los torneos que organiza la Liga Santafesina de Fútbol, padres, vecinos y allegados a la institución ubicada en Mendoza al 4001, solicitan un cambio de mando en la Comisión Directiva que encabeza hoy Miguel Angel Cantero. El mandatario es el vicepresidente del club, pero en la actualidad ocupa el lugar principal ya que Mario Leiva, su presidente, está en uso de su licencia. El Litoral dialogó con Cantero que manifestó que el club está bien y tratando de recuperar el terreno perdido desde que se inició la pandemia y no se pudo hacer nada. "Hoy estamos tratando de volver a pleno con la actividad en general, especialmente con todas las categorías que participarán, desde marzo, en los torneos que organiza la Liga Santafesina de Fútbol". Tenés que leer Gustavo Pueyo: "Es un paso adelante, estamos más cerca de la normalidad" Como contrapartida, padres de los deportistas, vecinos y allegados están preparando una carta con una cantidad de firmas para presentar en Personas Jurídicas y así poder solicitar se ponga fecha a una Asamblea Extraordinaria. De la movida participa quien fuera presidente del Club Newell's Old Boys, Felix Cardonet, y la apoyan ex dirigentes, padres y algunos socios del club. Consultado sobre el tema en cuestión, el ex dirigente y actual socio del club destacó: "Estamos trabajando por el bien del club y para eso vamos a llegar hasta Personas Jurídicas con una carta donde contamos todo lo que está pasando en el club Newell's. La idea es pedir una Asamblea y así, democráticamente, poder presentarnos con una lista opositora a la actual gestión", indicó Cardonet. Llegan los 85 La institución del oeste de la ciudad festejará 85 años de vida. Cuenta la historia que Newell's Old Boys fue fundado el 26 de agosto de 1936 por un grupo de personas comprometidas con el barrio (entre ellos Miguel Franconieri). Con el correr de los años el club tuvo su sede en Av. Freyre 2871, mientras que en 1979 se instaló en su sede actual de Mendoza 4001 de la ciudad de Santa Fe. Alcanzó su mayor éxito deportivo en el campeonato Clausura 2009 cuando Hugo Servín era el entrenador. Newell's en la actualidad, o mejor dicho antes de la pandemia, recibía a casi 500 niños, adolescentes y mayores que se repartían las actividades como fútbol de Liga, Patín, Hockey, Baile, Boxeo, Futsal y Liga Senior. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

