Ruralistas destacan el diálogo con el gobierno

Jueves 11.02.2021 - Última actualización - 11:38

11:10

"La reunión fue positiva", opinó el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, en declaraciones a El Litoral.

El presidente Alberto Fernández recibió a los representantes de la Mesa de Enlace y entre los principales puntos, coincidieron en que se deberá trabajar en conjunto para el cuidado de los precios y -sin subir los derechos de exportación-, impulsar las ventas externas del complejo agroindustrial.

De esta manera y en un clima de diálogo desacartonado, se descomprimió la tensión entre Gobierno y campo, después de una semana cargada tras conocerse las declaraciones del Presidente, el domingo pasado, que no descartó una vuelta a los derechos de exportación. Es más: un dato a tener en cuenta es que la Mesa de Enlace pasará a formar parte del Consejo Económico y Social.

Para el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe (SRSF), Ignacio Mántaras, "la reunión de ayer fue positiva" porque "no ocurrió lo que se esperaba después de esas declaraciones de Fernández, que era un incremento de las retenciones o el cierre de cupos (exportables). Eso no ocurrió y en cambio se fortaleció el diálogo. El lunes el campo solicitó la audiencia y ya ayer hubo reunión donde se escuchó el compromiso del presidente de no aumentar las retenciones", sostuvo el dirigente ruralista en declaraciones a El Litoral.

Ante una consulta, Mántaras admitió que el punto de discusión se originó en la información diferenciada en cuanto a la incidencia del maíz en determinados bienes finales, concretamente pollos. Las entidades tienen comprobado que no es más del 20% en el pollo entero y 2% en el caso de los huevos. En cambio, el gobierno dice que esa incidencia es del 50% según expresó (el ministro de Agricultura, Luis) Basterra. Como se observa, hay información distinta. Pero hay un compromiso del Presidente de continuar con el diálogo", apuntó.

El titular de la SR local destacó como otro hecho importante la invitación presidencial para que la Mesa de Enlace integre el Consejo Económico Social. "En realidad, no sabíamos por qué habíamos sido excluidos. A ello hay que sumar el compromiso de periódicas reuniones para analizar el desenvolvimiento de las distintas cadenas. El ámbito sería en ese consejo. Quizá allí haya que superar algunos cortocircuitos porque en los eslabones de esas cadenas hay informaciones diferentes", advirtió.

Avanzado el diálogo, este diario le planteó a Mántaras la cuestión de la incidencia del sector en los precios de los alimentos. "El problema de los precios no es un problema exclusivo de las cadenas, ni es de los privados. Es del Estado, que ejerce una enorme presión tributaria y está incidiendo en los mercados externos, por lo que hay un desacople de tipo cambiario mediante los derechos de exportación. En tanto, ese Estado no está resolviendo los problemas macro, como la emisión monetaria o el déficit fiscal. Además, los privados nos podemos comprometer a analizar las respectivas cadenas, etc, pero no sabemos qué va a hacer el Estado para resolver lo que es de su competencia", subrayó.

Dr. Jekyll o Mr. Hyde

Mántaras se apoyó en los personajes que Robert Louis Stevenson (1850-1894) describía en su novela "Dr. Jekill y Mr. Hyde", basada en la doble personalidad de un respetable médico que de noche se transformaba en un tipo malvado y antisocial, pero que de día se mostraba con una personalidad muy diferente. Apuntó su reflexión hacia ese lado cuando dijo que más allá de los resultados de la reunión, "quedará a criterio de cada uno si le creen o no al presidente. El domingo apareció el malo, ayer el bueno. El domingo era el que dice lo que quiere escuchar el Instituto Patria. En cambio, después en las reuniones es muy cordial", ejemplificó.

Indicó que "no nos gusta ese presidente que genera antinomias: campo-ciudad, campo-industria o productores-consumidores". Y concluyó: "La responsabilidad de los productores en el precios de los alimentos es una falacia. Por eso advertimos de inmediato que esa fue más una declaración política, no tanto económica. Reconocemos que tal vez en el caso del maíz hubo divergencias. Entonces, habrá que afinar las cosas y analizar las dispersiones que pueda haber en la cadena", acotó.

Otras reacciones

A la salida del encuentro, que se extendió por espacio de tres horas, los referentes de la Mesa de Enlace destacaron el clima de dialogo y confirmaron que no se modificará el actual esquema de derechos de exportación. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) buscó llevar tranquilidad en el aspecto que más preocupa al campo: "No habrá aumentos de retenciones o intervenciones", sostuvo el directivo.

En este sentido afirmó, con referencia a las declaraciones del Presidente que encendió el conflicto, que "mencionó que podían existir esos dos mecanismos, pero no es una decisión tomada".

Con respecto al control de precios, Chemes explicó que irán cruzando datos con el Gobierno, para analizar cómo se encuentra en la actualidad el funcionamiento de la cadena agroindustrial.

Desde Coninagro, la entidad que nuclea a los cooperativistas, su presidente, Carlos Iannizzotto, hizo hincapié en que se debe federalizar la economía y abastecer al mercado interno, de manera sustentable.