Israel probará el delivery de pizza con drones

El futuro del reparto de comida llegó a Israel. Pizza Hut, la cadena de pizzas estadounidense, tiene previsto probar la entrega de pizzas con drones a partir de este verano, en una prueba piloto gubernamental que puede allanar el camino para que otras empresas realicen entregas autónomas con drones a gran escala en todo Israel en los próximos años.

En la primera fase del proyecto que comenzará en junio, el Pizza Hut de Kfar Yona, una pequeña ciudad cercana a Netanya, entregará pizzas con un dron autónomo a los clientes cercanos que no puedan ser atendidos directamente por esa sucursal, dijo Udi Shamai, director general de Pizza Hut Israel.

Los drones no entregarían los pedidos en los domicilios de los clientes, sino en unos doce puntos de entrega designados, como estacionamientos públicos, que serán aprobados para tal uso por el gobierno. Desde allí, los conductores particulares estarían esperando para recoger las pizzas y completar la entrega.

“Hay que entender que la visión que tienen algunas personas de un dron volando directamente a tu balcón para entregar un paquete no va a funcionar así en un futuro próximo”, dijo Shamai. “Hay demasiados problemas de privacidad, ruido y seguridad que hay que tener en cuenta”, aclaró.

El proyecto de prueba fue iniciado por los ministerios gubernamentales que quieren explorar la viabilidad del uso de drones autónomos en Israel, dijo Yoel Or, CEO de Cando, que está proporcionando la logística para las entregas. “El gobierno convocó un concurso para los proveedores de tecnología y, después de que nos eligieran a nosotros, se seleccionó a Pizza Hut como proveedor de alimentos para el proyecto. También hay otros proyectos piloto en marcha al mismo tiempo que prueban drones para otras tareas, incluso en el campo de la seguridad, aunque ninguno de los equipos de esos proyectos está tan avanzado como nosotros”, explicó.

Para el proyecto de entrega de pizzas, Pizza Hut está trabajando con Cando para la logística de último momento, High Lander, con sede en Ra’anana, para la gestión de la flota de drones, y el proveedor australiano de software de gestión de restaurantes Dragontail Systems para gestionar la distribución de pedidos dentro de Pizza Hut.

“Al país le gusta este proyecto porque podría ser una forma muy rentable y eficiente de cambiar la forma de transportar los productos, y disminuir la cantidad de tráfico en las calles”, dijo Shamai. “Si todo va bien, muchos grandes minoristas y restaurantes podrían empezar a hacer entregas con drones en los próximos 18 meses”, añadió Or.

Los retos no son menores, señaló Or. “Hay muchas preguntas, sobre seguridad, privacidad, protección y otras cosas. El clima es un gran problema, ya que los drones no son una gran opción cuando hay mal tiempo. Estamos probando todos estos escenarios”.

El peso de los envíos es otro punto conflictivo. “Estos drones pueden transportar 25 kilos, pero el gobierno no nos deja llevar más de 2,5 kilos por ahora”, más o menos el equivalente a dos pizzas y una bebida, dijo Or. “Esperamos que nos dejen aumentar el límite a medida que avance la prueba”.

Sólo se empleará un pequeño número de drones en la primera fase del proyecto, señaló Shamai. Las pruebas de los proyectos de drones se están realizando actualmente en Hadera, y está previsto que el proyecto entre en funcionamiento en junio desde Kfar Yona, situada en las afueras de la abarrotada región central de Israel.

Los principales minoristas estadounidenses, como Amazon y Wal-Mart, también han desarrollado capacidades de entrega con drones, y la tecnología es cada vez más factible, dijo Or. “En un futuro próximo, las zonas de aterrizaje de drones serán la nueva oficina de correos”, auguró.