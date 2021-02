https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 11.02.2021 - Última actualización - 11:40

11:39

Alivio en el gobierno YPF obtuvo 60% de adhesión en su canje de bonos 2021 y evitó el default

YPF logró una participación del 60% de los tenedores del Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default, informó esta mañana la petrolera.



La empresa destacó que la operación "concluyó "exitosamente", ya que obtuvo una participación cercana al 32% de los acreedores de la totalidad de los bonos a reestructurar.



Eso resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2.033, por aproximadamente 2.100 millones de dólares.

Con este resultado, la compañía destacó que logró obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria, toda vez que el ahorro de divisas conseguido para 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo de este año.



"El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás", resaltó YPF, en un comunicado.



Fuentes del Banco Central aseguraron que la reestructuración de deuda que logró la compañía permitirá que este mismo jueves pueda acceder al mercado oficial de cambios para realizar pagos de vencimientos.



Desde septiembre del año pasado, la autoridad monetaria restringió el giro de dólares a las empresas para pagar sus deudas, decisión que obligó a YPF a reestructurar sus bonos.



Durante el último fin de semana, la empresa había presentado su cuarta y última oferta de canje de deuda: el lunes, el Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de la compañía, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, aceptó los términos de esa nueva propuesta y se allanó el camino para cerrar el proceso.



Según la oferta, por cada US$ 1.000 de los Bonos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.



Al apoyar la propuesta, los bonistas expresaron que ahora existía "una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que se proporcionará a la compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021".



La empresa había decidido extender hasta este miércoles inclusive el plazo de la oferta de canje -vigente desde el mes pasado- para posibilitar que ingrese la mayoría de los acreedores y reestructurar una deuda global de más de u$ s 6.200 millones.



Este jueves, destacó que "concluye exitosamente" su canje de deuda y garantizó que se podrán liberar recursos a actividades productivas.