Si Vigo firma planilla en Santiago, no podrá jugar este torneo en River

Además, el presidente Vignatti dijo que "el único club que hizo una oferta por Vigo fue Boca, pero nunca más se comunicaron con nosotros. River nunca ofertó nada por él". Gallardo se había referido a su pase al "millonario". Son horas clave.

Alex Vigo figura dentro del grupo de jugadores que designó Domínguez para estar este viernes en el compromiso ante Central Córdoba de Santiago del Estero y, en el caso de firmar planilla, automáticamente quedará privado de jugar en River pues el libro de pases cerrará el jueves de la semana que viene, pero Afa fue clarita en su reglamentación: el que juegue la primera fecha para un equipo, no podrá jugar a partir de la segunda para otro.

Sobre este tema, Vignatti dijo que "no sé dónde va a jugar Vigo" y aclaró que la única oferta concreta que recibió fue la de Boca. "Respecto de River, tuve una charla hace un tiempo con Rodolfo Donofrio, pero no me acercaron ninguna propuesta concreta. Tienen que venir a hablar con nosotros y la realidad es que no vinieron", dijo el presidente, echando por tierra las versiones que circularon en las últimas horas, inclusive mencionando la cifra de 1,5 millones de dólares que supuestamente estaba en condiciones de pagar River por la mitad del pase y hasta la chance de que algún jugador millonario pueda pasar a Colón.

Vignatti también dijo que "Colón no necesita vender a Vigo, el club tiene todos los números en orden, estamos al día y hasta negociando con los tres o cuatro jugadores que se fueron sin arreglar. Ese dinero está presupuestado en el balance", señaló.

También dejó entrever que hubo un ofrecimiento del exterior por el defensor de Colón, al que Marcelo Gallardo le dio entidad en el diálogo que tuvo con la prensa hace un par de días. Por eso llama la atención que River no haya realizado una propuesta para comprar el pase de Vigo, pues Gallardo dijo en esa conferencia que sólo iba a referirse a los jugadores con los que había hablado para incorporar al plantel (Palavecino, Maidana, Vigo y Driussi).

Esto que dijo Vignatti contrasta con lo que en su momento declaró Vigo. "Me genera satisfacción y me pone contento que River me venga a buscar. Hicieron una oferta y hablaron con mi representante. Mi deseo es jugar en River, y ojalá terminen bien las negociaciones. Es un sueño que siempre quise cumplir, y lo tengo ahí en la puerta", sostuvo el futbolista de 21 años en diálogo con Superfútbol, en Buenos Aires, hace un par de días.

Por último, respecto del rubro incorporaciones, Vignatti señaló que "falta una eternidad para el cierre del libro de pases", que operará el jueves de la semana que viene y "puede pasar cualquier cosa", cuando fue consultado por la posibilidad de que Federico González y Facundo Mura, delantero y lateral por derecha de Estudiantes, se pongan la rojinegra.

En concreto y volviendo al tema Vigo, si el jugador firma planilla, se desvanecen por completo sus chances de pasar ahora a River, tal cual es la pretensión "millonaria", por lo visto no expresada en una oferta concreta en dinero según lo que expresó Vignatti. ¿Qué pasará?, es una incógnita.

El que sí está definido totalmente y va a jugar en Colón, es Nicolás Leguizamón. El delantero rescindió finalmente este miércoles con Defensa y Justicia, viajó a Santa Fe pero no lo hizo a Santiago del Estero.

Una posible formación para jugar el viernes ante los santiagueños, sería con Burián; Bianchi, Goltz y Delgado; Meza o Vigo, Aliendro, Lértora, Pierotti y Piovi; Luis Miguel Rodríguez o Castro y Sandoval.

La duda respecto del Pulga, es porque, en realidad, está suspendido por una fecha. Ocurre que se habla de una amnistía en Afa y si esto ocurre, el delantero podrá jugar el encuentro ante Central Córdoba.

Respecto al rival, el Sapito Coleoni, su técnico, dijo que "nosotros hablamos con los jugadores en la pretemporada y les presentamos los tres posibles sistemas a emplear, con los pro y los contras de cada una de ellas. El fútbol es tan amplio. Vamos a jugar con un 4-1-3-2 como lo hicimos muchas veces, con un volante central que es el 'Kily' Vega y con tres volantes delante de él con movilidad y con dos delanteros. Los laterales obviamente tienen los pasillos libres para atacar y partir de ahí tener la movilidad y la impronta".

Viajeros

El listado de viajeros está integrado por Burián, Chicco, Bianchi, Delgado, Goltz, Garcés, Vigo, Piovi, Meza, Escobar, Lértora, Aliendro, Stefano Moreyra, Alexis Castro, Pierotti, Farioli, Danilo Gómez, Luis Rodríguez, Guillermo Gozálvez, Alex Aranda y Sandoval.

Farías

Facundo Farías iba a ser titular ante Central Córdoba pero, imprevistamente, no apareció en el listado de viajeros a Santiago del Estero. ¿Qué pasó?, se dice que el jugador cometió algún hecho que no le cayó bien a Domínguez y que hubo un "tirón de orejas" al futbolista. Conclusión: se queda en Santa Fe y no jugará en el debut. Iba a acompañar a Sandoval si es que el Pulga no juega o en su defecto se iba a retrasar para acompañar a Aliendro y Lértora, en el puesto que ocupará Pierotti.