Será durante el mes de marzo. En total, las propiedades tienen un precio base para la subasta de más de 319 millones de pesos.

Decomisadas en las causas por asociación ilícita Subastan tres propiedades que pertenecieron al ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner Será durante el mes de marzo. En total, las propiedades tienen un precio base para la subasta de más de 319 millones de pesos.

El Gobierno subastará tres propiedades que pertenecieron a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner mientras estuvieron al frente de la Casa Rosada, y que fueron decomisadas por la Justicia en el marco de causas por asociación ilícita.



Se trata de un nuevo intento por obtener dinero a través de la venta de los bienes, ya que en los anteriores remates no se logró el objetivo.

Uno de los inmuebles es un departamento de dos ambientes, que posee una superficie de 99,80 metros cuadrados, ubicado en una torre en Martha Salotti y Julieta Lanteri, en Puerto Madero: también cuenta con cochera de 12,50 metros cuadrados y baulera de 2,88.

Mientras que la segunda propiedad es una lujosa casa de 388,30 metros cuadrados en la Avenida Salvador María del Carril 3744/46, en el barrio porteño de Villa Devoto.



Se trata de un inmueble de cuatro plantas, en las que se destacan el sauna, el quincho, el gimnasio, el cuarto de juegos y la pileta.

Finalmente, completan la lista un complejo de 690 metros cuadrados compuesto por un estacionamiento, departamentos y oficinas, en Pedro de Rivera 5769/5767/5761, en Villa Urquiza.

La subasta de este último inmueble será el 2 de marzo; la del departamento, el 11 del mismo mes; y la de la casa, el 15.

Los tres procesos estarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que fijó un precio de base de 68.700.000 pesos para la propiedad de Puerto Madero; de 133.600.000 para la de Villa Devoto; y de 117.000.000 para la de Villa Urquiza: en total, suman 319.300.000 pesos.

Los tres inmuebles pertenecieron a Héctor Daniel Muñoz, quien ofició como secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009, pero fueron decomisados por órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11 en el marco de una causa por asociación ilícita.

El ex funcionario nacional falleció el 25 de mayo de 2016, pero su muerte no hizo que se cayeran los expedientes judiciales que investigaban su fortuna, que había sido sacada a la luz en la filtración de documentos conocida como Panamá Papers.

En ese sentido, en mayo pasado la Justicia había confirmado los procesamientos de varios miembros del entorno de Muñoz por considerar que formaban parte de "una estructura abocada a disimular el origen" de los "fondos ilegales que terminaban en manos" del ex secretario presidencial.

Entre los involucrados en ese expediente se destacan la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti; el ex secretario de Cristina Kirchner Isidro Bounine; el ex secretario de Finanzas de Santa Cruz Juan Manuel Campillo; Stella Maris Blanco y Alejandra Pochetti, suegra y cuñada del fallecido ex funcionario; y su hijo mayor, Franco Muñoz; entre otros.

La subasta del departamento de Muñoz se dará pocos días después del remate del avión Learjet 35A de 1981, matrícula LV– BPL, con un precio de base de 1.697.535 pesos.

