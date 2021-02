Talleres de Córdoba confirmó la venta de Pochettino a la MLS

Talleres de Córdoba confirmó este jueves por la mañana la venta del mediocampista Tomás Pochettino al Austin FC de la Mayor League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, operación que le dejará al club cordobés 2 millones y medio de dólares.

La comisión directiva de Talleres confirmó en sus redes sociales la operación.





En la cuenta oficial de Twitter del club albiazul se publicó un vídeo que muestra momentos en la "T" del jugador (surgido en Boca Juniors) con el título "Gracias Poche".

Tomás Pochettino, rafaelino, de 25 años, debutó en Boca en 2016. En 2017 jugó a préstamo en Defensa y Justicia, para llegar a Talleres en 2018, donde disputó 60 partidos entre el campeonato local y torneos de la Conmebol, con 6 goles convertidos.



Desde la entidad estadounidense confirmaron la compra del volante argentino y compartieron un mensaje del jugador para los fanáticos de la franquicia.



To: Austin

From: Tomás



Let's get this season started. 🇦🇷 x 🌳 pic.twitter.com/1iNmUrL58k