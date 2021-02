https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todo arreglado, pero falta el dinero

¿Dudas con el pase de Troyansky?

Si San Lorenzo no deposita, Unión no cede al jugador. Ahí está el principal punto que puede hacer caer la transferencia a préstamo.

Surgieron algunos rumores que pusieron en duda la concreción del pase de Franco Troyansky a San Lorenzo. Tal como anticipó El Litoral, "Pocho" fue cedido a préstamo por una suma de 200.000 dólares por un año, pero ese dinero tiene que ser depositado en una transferencia bancaria, pues Unión no está dispuesto a aceptar valores por parte de San Lorenzo, que es uno de los principales deudores de la institución. Hasta que el dinero no se deposite, Unión no liberará el transfer. San Lorenzo no está cumpliendo en los tiempos establecidos y por eso no se puede asegurar que el pase se haga. Tenés que leer ¿Acevedo o Nardoni en el medio? El acuerdo con San Lorenzo es el de cederlo a préstamo, con una cláusula de compra del 60 por ciento del pase en 1,6 millones de dólares al 31 de diciembre. Esa cláusula es optativa y no obligatoria, según pudo confirmar El Litoral. Por otro lado, desde Unión aclararon que nunca hubo una oferta concreta por parte de Talleres de Córdoba para adquirir el pase del delantero, más allá que desde la Docta surgieron rumores que daban cuenta de un inminente acuerdo con la dirigencia rojiblanca. Tenés que leer Spahn va por todo: "Da para que apostemos en paralelo al fútbol y a las obras" Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

