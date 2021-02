https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Que sucederá con Vigo

José Vignatti dijo que River "no ofertó nada" por Alex Vigo

"No sé si Vigo va a jugar en River. Para que juegue en River, ese club tiene que venir a hablar con nosotros y hasta ahora no vinieron", afirmó Vignatti

José Vignatti, presidente de Colón de Santa Fe, dijo este jueves que River Plate "no ofertó nada por (Alex) Vigo" y le pidió al entrenador del club de Núñez, Marcelo Gallardo, que "no hagan publicidad por TV diciendo que Vigo esto, que Vigo lo otro, porque hasta ahora no ofertaron nada".

"Lo concreto es que la única institución que hizo un ofrecimiento concreto (por Vigo) fue Boca. Nosotros les pedimos otra cifra y no nos contestaron. A River, a través del representante del jugador, se le comunicó nuestro requerimiento y no contestaron", resaltó Vignatti en declaraciones a TyC Sports. Tenés que leer El pibe que vivía en Santa Fe pero al que Colón cobijó en su pensión

En una conferencia de prensa, Gallardo confirmó el martes último el interés del club "millonario" para contratar al lateral derecho del "sabalero", Alex Vigo.

Por su parte, Vignatti -tras confirmar que hay un club del exterior interesado en el jugador- agregó: "No sé si Vigo va a jugar en River. Para que juegue en River, ese club tiene que venir a hablar con nosotros y hasta ahora no vinieron".

"Colón no necesita venderlo a Vigo. Tenemos todos los números en orden y estamos al día en todo. Estamos negociando con esos tres o cuatro jugadores que se fueron sin arreglar y también está dentro del presupuesto. Si hoy se vende a Vigo sería porque el jugador se quiere ir a otro equipo y lo vamos a respetar", sostuvo el presidente de Colón. Tenés que leer "Mi deseo es ir a River; es mi sueño", afirmó Alex Vigo

Por último, Vignatti dijo, en alusión a las declaraciones de Gallardo, que "no pueden tratar de hacer publicidad en la televisión, que hablamos con Vigo, que Vigo esto, que Vigo lo otro, y no vienen a hablar con nosotros. Hablé en una oportunidad con (Rodolfo) D'Onofrio pero no hicieron ningún ofrecimiento concreto".

