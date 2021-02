https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.02.2021 - Última actualización - 20:32

15:50

La agencia china de medios de comunicación anunció el jueves la prohibición del Servicio Mundial de la BBC por "grave violación" de las directivas oficiales sobre la cobertura periodística de ese país.

Libertad de prensa China prohibió a BBC por incumplimientos legales La agencia china de medios de comunicación anunció el jueves la prohibición del Servicio Mundial de la BBC por "grave violación" de las directivas oficiales sobre la cobertura periodística de ese país. La agencia china de medios de comunicación anunció el jueves la prohibición del Servicio Mundial de la BBC por "grave violación" de las directivas oficiales sobre la cobertura periodística de ese país.

El servicio de noticias de la emisora británica incumplió "la exigencia de que el BBC LOGOperiodismo sea veraz y justo" y además "no dañe los intereses nacionales de China", explicó la agencia que administra la prensa, televisión y radio.

BBC statement in response to Chinese ban of BBC World News pic.twitter.com/RpLwvW4OzO — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) February 11, 2021

La emisora británica había emitido el 3 de febrero un informe que contenía desgarradores testimonios de tortura y violencia sexual contra mujeres uigures en campos de detención chinos.

El servicio de noticias de la emisora británica incumplió "la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo" y además "no dañe los intereses nacionales de China", explicó la agencia que administra la prensa, televisión y radio. Por ello, la agencia china "no permite que la BBC continúe retransmitiendo en China, y no acepta la renovación de su permiso anual", indicó el texto.

BBC, "decepcionada"

"Estamos decepcionados de que las autoridades chinas hayan decidido tomar este camino", indicó una portavoz de la corporación británica. "La BBC es la emisora mundial más fiable e informa en todo el mundo de manera justa, imparcial y sin miedo ni favoritismos", añadió.

Por su parte el gobierno británico calificó la prohibición china de "atentado inaceptable contra la libertad de prensa".