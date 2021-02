https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.02.2021 - Última actualización - 15:57

15:56

La actriz y exluchadora, que interpretó a Cara Dune en las dos primeras temporadas de la serie de Star Wars de Disney+, acumula polémicas en las redes por sus controvertidos comentarios y apoyos a Trump

Redes sociales Despidieron a Gina Carano de "The Mandalorian" tras una polémica referencia al Holocausto La actriz y exluchadora, que interpretó a Cara Dune en las dos primeras temporadas de la serie de Star Wars de Disney+, acumula polémicas en las redes por sus controvertidos comentarios y apoyos a Trump La actriz y exluchadora, que interpretó a Cara Dune en las dos primeras temporadas de la serie de Star Wars de Disney+, acumula polémicas en las redes por sus controvertidos comentarios y apoyos a Trump

La actriz y exluchadora Gina Carano, que interpreta a Cara Dune en la serie The Mandalorian, de Disney+, ha sido despedida por la productora Lucasfilm (propiedad de Disney desde 2012) tras compartir una serie de comentarios en sus redes sociales en los que se equiparaba a los políticos republicanos en EE UU y sus simpatizantes con los judíos durante el holocausto. La agencia de representantes de la actriz, UTA, también ha decidido romper lazos con ella. Carano siempre ha sido reivindicativa con sus ideas en sus redes sociales y no es la primera vez que escribe o comparte algo polémico y que se pide su despido por sus ideas radicales concernientes a la política estadounidense o a la política sanitaria por la pandemia.

Lucasfilm ha anunciado que no contará más con la actriz en futuras temporadas de The Mandalorian (incluso se barajó la posibilidad de que Carano protagonizara su propia serie dentro del universo de Star Wars) a través del siguiente comunicado, en el que evita usar la palabra despido: “Gina Carano no es empleada actualmente en Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro [...] Sin embargo, sus mensajes en redes sociales denigrando a gente por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”.

today on gina carano please shut the fuck up you goyish bitch pic.twitter.com/xZJ6uc3Yni — n 💫 ceo of bottom han solo (@skyswalkerleia) February 10, 2021

El mensaje compartido por Carano, ya borrado, pero guardado por seguidores de la serie y difundido en redes rezaba así: “Los judíos eran apaleados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos... incluso por niños. Como la historia está editada, la mayoría de la gente no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis podían atrapar a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es esto diferente a odiar a alguien por sus ideas políticas?”.

La actriz ha publicado mensajes políticos polémicos en otras ocasiones. En noviembre en Twitter ya se pidió su despido tras varios mensajes en los que se mofaba de la gente que usaba mascarillas por la pandemia y en los que sugería que las elecciones presidenciales estadounidenses fueron fraudalentas, como defendía Donald Trump. “Han estado buscando una razón para despedirla durante los dos últimos meses, y lo de esta semana ha sido la gota que colma el vaso”, ha dicho una fuente de Lucasfilm a la publicación The Hollywood Reporter.

The Mandalorian, que se estrenó en noviembre de 2019 con el nacimiento de Disney+, se ha convertido en apenas en un año, con dos temporadas, en uno de los grandes fenómenos de la televisión reciente. El personaje de Carano, Cara Dune, una soldado de la Alianza Rebelde, se convirtió en seguida en uno de los favoritos de los seguidores de la ficción. Carano, de 38 años, se dio a conocer como luchadora en American Gladiators y ha participado en películas como Haywire, Fast & Furios 6 o Deadpool.