Línea directa

Atención telefónica ineficiente

UN LECTOR

"Con este tema de la pandemia, los servicios que atienden telefónicamente ni siquiera se han tomado la molestia de aumentar el número de operarios que estén atendiendo telefónicamente. Es imposible comunicarse, por ejemplo con el Banco Provincia o la red Link. Ante cada situación o problema, uno queda librado, con una gran impotencia, maldiciendo al destino de haber nacido en este país. ¿Será posible que a un usuario lo lleven a usar redes sociales para hacer trámites bancarios? ¡¡¿Por qué?!!, ¡¡si encima que manejan mi dinero no me atienden!! Yo no quiero usar redes sociales, no las uso, como mucha gente que ni siquiera tiene computadora. ¿Por qué nos obligan a ese trámite engorroso que no queremos y por qué nadie interviene?, como por ejemplo nuestros representantes, nuestros concejales, los defensores de los consumidores, nuestro secretario de Comercio Interior... ¿Nadie tiene responsabilidad sobre esto? ¿Se va a dejar que las empresas privadas hagan lo que se les ocurra y que los usuarios dócilmente pongamos la cabeza y hagamos lo que nos dicen? ¡¿Hasta cuándo?! ¿Por qué se permiten estos atropellos, estas violaciones a los derechos humanos? Los responsables, los funcionarios, los que se encargan de regular las relaciones entre el usuario y las empresas, ¿por qué no hacen nada?".

No se entiende...

MIGUEL JUAN

"Hola amigos de El Litoral. Soy vuestro lector vitalicio y aun con cantidad de años a cuestas hay cosas que mi ingenuidad no me permiten comprender. Tal es así que todos los eneros pongo por las noches el pastito, el agua y la zapatilla vieja para los Reyes Magos... Bien, donde quiere llegar mi corto entendimiento es a lo siguiente: si un policía comete un hecho menor automáticamente pasa a revistar en "Disponibilidad" con una quita de haberes muy significativa. Conozco a un policía de alta graduación que hace unos tres años esta' en su casa sin cargo, sin causa penal ni administrativa que amerite esa situación, puesto que es un funcionario transparente, prístino e incorruptible, incluso le quisieron hacer un "carpetazo" sin éxito. Entonces me resulta muy llamativo el caso de una Fiscal, que a decir de los medios periodísticos, hizo desaparecer una millonada de dólares y pesos en el caso "Oldani" y aun sigue en funciones con poder de solicitar medidas restrictivas de libertad a presuntos autores de delitos... disculpen mi ignorancia por estos vacíos en mi añoso cerebro... Los saludo atentamente".