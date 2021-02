https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se bajaron Delgado y Farioli, se subió Leguizamón casi sin entrenar con el plantel y Domínguez tuvo que rearmar el equipo para visitar a Central Córdoba.

COLÓN / Horas "moviditas" en la previa del debut... ¿Delgado a Defensa?, plantel al día y un micro que cambió pasajeros

¿Viajó Vigo?, sí, pero se bajó Delgado. ¿Cómo?, si, si, se bajó Delgado. Porque parece que se va a Defensa. Y se bajó también Farioli, porque se va a Arsenal. Y se subió Leguizamón, que le dijo "mucho gusto" a varios compañeros nuevos y ex compañeros de tiempos no muy lejanos en Colón. ¿Y jugará?, quién sabe. Lo más probable es que vaya al banco. ¿Y el Pulga?, también viajó. ¿Pero no está suspendido?, sí, pero se viene la amnistía y van a poder jugar los que habían sido inhabilitados. ¿Y hay más noticias para este "boletín", es de esperar que no.

¿Qué pensará Eduardo Domínguez?, por lo pronto, armar el mejor equipo posible para enfrentar a los santiagueños. Lo tenía con Delgado integrando la defensa junto a Bianchi y a un Paolo Goltz con muy pocas prácticas de fútbol para conseguir entendimiento con sus compañeros de zaga. Tendrá que reconsiderar ese sector. ¿Piovi al fondo y Escobar al medio como carrilero?, es una alternativa. La otra es que juegue Garcés, pero no tiene el perfil zurdo del ex jugador de Defensa, que además está acostumbrado a jugar en esa posición.

Después, a último momento tuvo que reconsiderar también el sector ofensivo, porque la idea es que juegue con Farías en el medio o de media punta (dependiendo de la habilitación o no del Pulga). Pero a Farías lo apartó porque hubo algo que al técnico no le gustó en esta etapa final de la preparación. Marcó la cancha Domínguez, fue un llamado de atención no sólo para el juvenil sino también para el resto. Y por eso tiene muchas chances Pierotti de jugar en el mediocampo y que el Pulga finalmente acompañe a Sandoval en el ataque, salvo que el técnico se despache con una sorpresa de último momento y lo ponga a Leguizamón, que se bajó de su coche luego de retornar de Buenos Aires y se subió al micro para viajar a la calurosa Santiago del Estero.

Otro tema, también de importancia. Este jueves, los jugadores cobraron la parte correspondiente a "Imagen y Trayectoria" del sueldo (la más importante) del mes de enero. Están al Día. Y así arrancan el campeonato. Se lo comunicaron a Bruno Bianchi, el capitán, antes de que el plantel se suba al micro. Una buena noticia en medio de un clima con alteraciones, entre jugadores que se bajaban a último momento y otros que se subían cuando no estaban en los planes.

La sorpresa de último momento fue la de Rafael Delgado. Quiere irse otra vez a Defensa y Justicia. Se dice también que lo quiere Racing, pero por lo que El Litoral pudo saber, nada concreto llegó desde Avellaneda. En Buenos Aires, dicen que tiene todo arreglado con Defensa, pero que a último momento se metió Racing. ¿Será así?. Lo cierto es que lo hicieron bajar del micro a último momento, pero a Vigo no. Señal inequívoca de que Delgado se irá de Colón y que la chance de que Vigo juegue en River parece diluirse (y será total si este viernes firma planilla en Santiago del Estero, porque el reglamento de Afa posterga hasta el jueves que viene el cierre del libro de pases, pero el que juegue por un equipo no podrá hacerlo en otro si es transferido luego de la primera fecha).