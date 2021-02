https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los rumores lo acercan al PSG Pochettino respondió al Barcelona por Messi: "Desde París no se ha faltado el respeto a nadie"

Lionel Messi, actualmente en el Barcelona, finalizará su contrato el próximo mes de junio. Ante eso y el mensaje del jugador con la intención de abandonar la institución, los rumores de firmar por el Paris Saint Germain se agigantan ante las expresiones de integrantes del conjunto parisino.

“Entiendo que se debe hablar lo menos posible de un jugador que no está en tu equipo pero no solo el PSG, todos los equipos llevan a cabo sus estrategias de fichajes y hay jugadores que terminan contrato. Desde París no se ha faltado el respeto a nadie” expresó Mauricio Pochettino, entrenador del PSG.

Desde el equipo catalán ven de mala manera que desde París hagan mención a la posible llegada del jugador “Que un jugador exprese un deseo de que le gustaría compartir banquillo con un compañero de selección, me parece que entra dentro de lo válido” señaló el DT argentino.